Нужно привить от ковида 70% населения планеты для формирования коллективного иммунитета — ВОЗ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Всемирная организация здравоохранения 14 января рассказала, как сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу

Директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге рассказал на брифинге в Копенгагене, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить от коронавируса около 70% людей в мире.

По словам представителя ВОЗ, это поэтапный процесс. Клюгге добавил, что организация надеется со временем выдавать больше разрешений на использование вакцин от ковида в чрезвычайных ситуациях, передал телеканал «360».

Также эксперт подчеркнул, что важно продолжать соблюдать действующие антиковидные меры. Он добавил, что новый «британский» штамм коронавируса выявили уже в 25 странах мира, в том числе и в России.

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Как писали Юга.ру, о мутации коронавируса в Великобритании стало известно в декабре 2020 года. Новая инфекция распространяется быстрее, чем предшествующая ей. 10 января Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые обнаружили британский штамм ковида.

О том, как проявляется новый штамм коронавируса у детей, можно прочитать здесь.

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