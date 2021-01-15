Выдадут ли сертификат после прохождения вакцинации от COVID-19 и какие есть противопоказания? Ответил Роспотребнадзор Кубани

15 января Роспотребнадзор Краснодарского края рассказал подробности о вакцинации от коронавируса в регионе

В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил, что в России «впервые в мире» зарегистрировали вакцину от COVID-19. Он также рассказал, что одна из его дочерей опробовала препарат. В декабре президент сообщил о начале масштабной вакцинации населения. Она стартовала с первых двух групп риска — учителей и медиков. 17 декабря стало известно, что Путин до сих пор не сделал прививку себе. В январе 2021 года президент России объявил о начале массовой вакцинации населения от коронавируса, ее начало запланировано на 18 января. Известно, что к 13 января Краснодарский край получил почти 19 тыс. доз вакцины и ожидает получить еще более 200 тыс. до начала февраля. Сделать прививку уже можно в одном из 97 медучреждений, предварительно записавшись на прием к терапевту. Укол препарата делается дважды — второй раз пациент получит вакцину спустя 21 день, отмечали в минздраве региона.

Отметим, что первая и наиболее известная росийская вакцина «Спутник V» пока не проходила преквалицикацию [не получала одобрение] Всемирной организации здравоохранения, решение экспертов ВОЗ ожидается в первом полугодии 2021 года. Кроме того, регистрацию вакцины провели до того, как началась третья и финальная фаза клинических испытаний.



Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала отложить регистрацию до третьего этапа испытаний и указывала, что желание ускорить процесс — это «пережиток героической парадигмы, характерный для времен пионеров вакцинации». В Росздравнадзоре в ответ на это сказали, что критика российской вакцины объясняется тем, что в ассоциацию входят занимающиеся разработкой собственной вакцины фармкомпании.

15 января замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев рассказал, что в крае, как и по всей России, будут использовать два вида прививок: «Гам Ковид Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» (разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора). Вакцинация обоими препаратами проходит в два этапа. При этом есть ряд различий. Первая вакцина разрешена для введения лицам старше 60 лет, ее надо хранить при -18 °С, а колоть второй раз можно только спустя 21 день. Вторую нельзя использовать пожилым пациентам, условия хранения более простые: от -8 °С до +2°С , а второй этап вакцинации может начаться раньше, через 14-21 день. Кроме того, вакцины используют в разных дозировках. Каждый гражданин, утверждает Сарычев, сможет выбрать, какой именно вакциной прививаться, ограничений для этого нет. При этом он все-таки назвал некоторые условия, которые могут повлиять на выбор: «Естественно, при наличии данных вакцин. И естественно, с учетом экономической целесообразности: если одна ампула рассчитана на пять человек [имеется в виду, если в одной ампуле содержится объем вакцины, рассчитанный на пятерых], то вакцинация будет осуществляться при наличии этих пяти человек».

До конца января на Кубани прорабатывают возможность записаться на вакцинацию через «Госуслуги», сейчас идут технические работы. Для этого потребуется лишь наличие аккаунта на портале. На сайте потребуется также заполнить анкету, чтобы не заниматься ею уже в медучреждении. Перед уколом гражданин пройдет медосмотр, термометрию и даст согласие на вакцинацию. Представитель Роспотребнадзора отметил, что между уколами важно не заболеть . Если пациент заразится коронавирусом после первого этапа, второй этап проводиться не будет. В случае, если у пациента произошло обострение других заболеваний, второй укол отложат.

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