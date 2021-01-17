На Кубани за период пандемии умерли 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом

В Краснодарском крае к 17 января за сутки скончались 19 человек с коронавирусом

Напомним, всего за последние сутки в регионе COVID-19 выявили у 198 человек, еще 19 пациентов скончались. Таким образом, всего за период пандемии умерли 1,2 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом.

Среди 19 умерших у всех выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелой формы.

В клиниках Краснодара умерли семь человек. Три женщины старше 50-ти лет скончались в краевой клинической больнице № 1. В специализированной краевой инфекционной больнице умер 78-летний житель Отрадненского района.

Кроме того, врачи краевого госпиталя ветеранов войн не смогли спасти 70-летнего, 78-летнего и 77-летнюю пациентов. В Северской ЦРБ также скончались три человека: 64-летняя женщине, а также 72-летний и 83-летний мужчины, которые страдали ишемией.

В Лабинской ЦРБ умер 88-летний житель Курганинского района, в Тихорецкой ЦРБ — 77-летний пациент, в Тихорецкой ЦРБ — 80-летний мужчина. У всех в анамнезе была гипертония. Два летальных случая зафиксировали в инфекционной больнице № 2 Сочи : там умер 60-летний мужчина и 84-летняя женщина.