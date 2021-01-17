Оперштаб Кубани сообщил о 198 новых случаях заражения COVID-19 в регионе
В Краснодарском крае к 17 января коронавирус выявили у 30 тыс. 967 человек
В России за сутки зарегистрировали 23 тыс. 586 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявили 3 млн 568 тыс. 209 человек за период пандемии и 65 тыс. 566 смертей (+481 за сутки).
В оперштабе Кубани сообщили, что среди 198 новых случаев COVID-19 за сутки 77 мужчин и 121 женщина, в том числе 11 детей. В Краснодаре инфицированы 50 человек, еще 21 в Сочи и в 16 в Новороссийске, в остальном случаи распределились так:
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- 14 — в Тимашевском районе;
- 13 — в Кавказском районе;
- 12 — в Геленджике;
- 9 — Туапсинском районе;
- 8 — в Курганинском районе;
- 7 — в Павловском районе;
- по 5 — в Кореновском, Красноармейском, Темрюкском и Тбилисском районах;
- 4 — в Славянском районе.
- по 3 — в Апшеронском, Выселковском и Калининском районах;
- по 2 — в Абинском, Ейском, Крыловском, Лабинском, Северском, Гулькевичском районах;
- по 1 — в Армавире, Щербиновском и Каневском районах.
За период пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 30 тыс. 967 человек. Выздоровели 21 тыс. 368 пациентов, еще 1,2 тыс. человек с COVID-19 умерли (+19). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 115 больных, 4 человека — на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения края.
Всего на 17 января в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 157 тыс. 769 человек. Лаборатории провели 2 млн 238 тыс. 633 исследования.
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