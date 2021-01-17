Оперштаб Кубани сообщил о 198 новых случаях заражения COVID-19 в регионе

В Краснодарском крае к 17 января коронавирус выявили у 30 тыс. 967 человек

В России за сутки зарегистрировали 23 тыс. 586 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявили 3 млн 568 тыс. 209 человек за период пандемии и 65 тыс. 566 смертей (+481 за сутки).