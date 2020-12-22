Суд признал законным решение не платить компенсацию родственникам погибших после крушения Ту-154 в Сочи

В декабре суд снова отказался выплачивать моральный и материальный ущерб родственникам жертв крушения ТУ-154 под Сочи

Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 пассажира, среди них были артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Тогда же завели уголовное дело по факту крушения. В 2017 году Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа».

В октябре 2018 года адвокат родственников погибших сообщил, что семьи намерены требовать 79 млн долларов компенсации. В итоге родственники жертв запросили более 2 млрд рублей, заявив, что им не до конца выплатили страховки, связанные с причинением материального и морального вреда.

Кроме того, в марте 2019 года адвокат потерпевших Игорь Трунов попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело также против персонала аэропорта Адлера. Он уточнял, что по вине работников самолет вылетел с устаревшим топливом и неподходящими для полета характеристиками.