Суд признал законным решение не платить компенсацию родственникам погибших после крушения Ту-154 в Сочи
В декабре суд снова отказался выплачивать моральный и материальный ущерб родственникам жертв крушения ТУ-154 под Сочи
Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 пассажира, среди них были артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Тогда же завели уголовное дело по факту крушения. В 2017 году Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа».
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В октябре 2018 года адвокат родственников погибших сообщил, что семьи намерены требовать 79 млн долларов компенсации. В итоге родственники жертв запросили более 2 млрд рублей, заявив, что им не до конца выплатили страховки, связанные с причинением материального и морального вреда.
Кроме того, в марте 2019 года адвокат потерпевших Игорь Трунов попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело также против персонала аэропорта Адлера. Он уточнял, что по вине работников самолет вылетел с устаревшим топливом и неподходящими для полета характеристиками.
В 2019 году суд отказал родственникам погибших в выплате 2 млрд рублей. Юристы обжаловали решение суда, но спустя два года, в 2020 году, получили тот же результат. 22 декабря второй Кассационный суд признал законным отказ в выплате компенсации.
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«Суд посчитал, что Минобороны и страховое общество «Согаз» выполнили свои обязательства, несмотря на то, что моральный вред не возмещался, а также в семьях погибших родились дети, не получившие вообще никаких выплат», — рассказал ТАСС адвокат родственников погибших Игорь Трунов.
Решение обжалуют в надзорной инстанции Верховного суда и в Европейском суде по правам человека.
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