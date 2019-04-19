Суд отказал родственникам погибших после крушения Ту-154 под Сочи в выплате 2 млрд рублей

Краснодарский край

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Мещанский суд Москвы 18 апреля отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи

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Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В октябре 2018 года адвокат родственников погибших сообщил, что семьи намерены попросить 79 млн долларов компенсации. В начале марта они попросили следственный комитет возбудить новое дело против персонала аэропорта Адлера: по их мнению, самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива.

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Суд отклонил исковые требования в полном объеме. Родственники жертв требовали более 2 млрд рублей из-за недоплаченной страховой выплаты, а также причинения материального и морального вреда. Юристы будут обжаловать решение суда, рассказал ТАСС адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

Как сообщали Юга.ру, рассматривались разные причины крушения, среди последних — ошибка сотрудников аэропорта. Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа». Уголовное дело возбудили по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Авиакатастрофы Авиация Деньги Министерство обороны России Сочи Суд

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Суд отказал родственникам погибших после крушения Ту-154 под Сочи в выплате 2 млрд рублей
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