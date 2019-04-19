Суд отказал родственникам погибших после крушения Ту-154 под Сочи в выплате 2 млрд рублей

Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В октябре 2018 года адвокат родственников погибших сообщил, что семьи намерены попросить 79 млн долларов компенсации. В начале марта они попросили следственный комитет возбудить новое дело против персонала аэропорта Адлера: по их мнению, самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива.