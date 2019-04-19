Суд отказал родственникам погибших после крушения Ту-154 под Сочи в выплате 2 млрд рублей
Мещанский суд Москвы 18 апреля отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи
Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
В октябре 2018 года адвокат родственников погибших сообщил, что семьи намерены попросить 79 млн долларов компенсации. В начале марта они попросили следственный комитет возбудить новое дело против персонала аэропорта Адлера: по их мнению, самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива.
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Суд отклонил исковые требования в полном объеме. Родственники жертв требовали более 2 млрд рублей из-за недоплаченной страховой выплаты, а также причинения материального и морального вреда. Юристы будут обжаловать решение суда, рассказал ТАСС адвокат родственников погибших Игорь Трунов.
Как сообщали Юга.ру, рассматривались разные причины крушения, среди последних — ошибка сотрудников аэропорта. Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа». Уголовное дело возбудили по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
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