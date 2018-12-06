Семьи погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи потребовали 2 млрд рублей компенсаций
Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи обратились в суд и потребовали компенсации от страховщиков и авиакомпании Минобороны РФ
Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск от родственников погибших против страховой компании «Согаз», перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны РФ, состоящей в гражданском реестре. Заявители потребовали от этих организаций компенсации на 2,1 млрд рублей.
Родственники погибших заявили, что им не до конца выплатили страховки, связанные с причинением материального и морального вреда, рассказал «Интерфаксу» адвокат Игорь Трунов.
Как писали Юга.ру, авиакатастрофа с самолетом Минобороны РФ Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года. Во время планового полета в Сирию лайнер упал в Черное море. В результате погибли 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
Минобороны назвало причиной авиакатастрофы нарушение пространственной ориентировки командира экипажа. Уголовное дело возбудили по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
В октябре адвокат Игорь Трунов сообщил, что семьи погибших намерены попросить почти 79 млн долларов компенсации.
Все материалы по теме:
В Сочи прогнозируют сильный дождь и ветер до 15 м/с
Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды на курорте до 7 декабря
Из краснодарского СИЗО в больницу отправили инвалида‑колясочника
За него заступился «Комитет против пыток»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.