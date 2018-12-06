Семьи погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи потребовали 2 млрд рублей компенсаций

Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи обратились в суд и потребовали компенсации от страховщиков и авиакомпании Минобороны РФ

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск от родственников погибших против страховой компании «Согаз», перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны РФ, состоящей в гражданском реестре. Заявители потребовали от этих организаций компенсации на 2,1 млрд рублей.

Родственники погибших заявили, что им не до конца выплатили страховки, связанные с причинением материального и морального вреда, рассказал «Интерфаксу» адвокат Игорь Трунов.

Как писали Юга.ру, авиакатастрофа с самолетом Минобороны РФ Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года. Во время планового полета в Сирию лайнер упал в Черное море. В результате погибли 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Минобороны назвало причиной авиакатастрофы нарушение пространственной ориентировки командира экипажа. Уголовное дело возбудили по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

В октябре адвокат Игорь Трунов сообщил, что семьи погибших намерены попросить почти 79 млн долларов компенсации.