В Сочи открыли памятник погибшим при крушении самолета Ту-154

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 30 июня открыли памятник погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем

Мемориал установили на набережной реки Мзымта. Эту территорию сочинцы считают местом памяти. Там установлены памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

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Памятник представляет собой раскрытую книгу высотой 2 метра. На ее страницах изображен самолет и перечислены имена погибших. Работы по установке стелы взяла на себя мэрия Сочи. Саму стелу создали родственники жертв авиакатастрофы с помощью меценатов.

Почтить память погибших приехали их родственники со всей России. На открытии присутствовали официальные представители Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Эксперты рассматривали разные причины крушения, среди последних — ошибка сотрудников аэропорта. Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа». 

Авиакатастрофы Памятники Сочи

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