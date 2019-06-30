В Сочи открыли памятник погибшим при крушении самолета Ту-154

В Адлерском районе Сочи 30 июня открыли памятник погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем

Мемориал установили на набережной реки Мзымта. Эту территорию сочинцы считают местом памяти. Там установлены памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Памятник представляет собой раскрытую книгу высотой 2 метра. На ее страницах изображен самолет и перечислены имена погибших. Работы по установке стелы взяла на себя мэрия Сочи. Саму стелу создали родственники жертв авиакатастрофы с помощью меценатов.

Почтить память погибших приехали их родственники со всей России. На открытии присутствовали официальные представители Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.