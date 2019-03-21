Появилась запись переговоров экипажа разбившегося Ту-154 под Сочи. Пилот со стажем назвал возможные причины крушения

Пилот прокомментировал порталу Юга.ру появившуюся 21 марта запись переговоров с самолета Ту-154, который разбился под Сочи

Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, которые были на борту. Рассматривались разные причины крушения, среди последних — ошибка сотрудников аэропорта. На портале avia.pro 21 марта появилась запись переговоров членов экипажа Ту-154 перед крушением. По просьбе портала Юга.ру пилот с 35-летним стажем, который пожелал остаться неизвестным, изучил опубликованные материалы и рассказал, что, по его оценке, могло послужить причиной катастрофы. «Особенность адлерского аэропорта в том, что взлетная полоса направлена в сторону моря. По сообщениям диспетчера видно, что ветер был попутный, 5 м/c. При взлете все приборы работали исправно, проложили курс, табло "к взлету не готов" не горело. Значит, скорее всего, самолет был исправен», — отметил собеседник.

По его словам, если бы самолет заправили плохим топливом, это сразу было бы видно по работе двигателей. Собеседник портала Юга.ру предположил, что лайнер мог быть перегружен. «Предположим, что-то произошло с закрылками и они убрались слишком быстро. Это не исключает ошибку экипажа. Складывается ощущение, что из-за перегруза самолету не хватило мощности на взлете. Плюс ветер. Получилось, что из-за слишком рано убранных закрылков самолет плашмя рухнул в воду», — добавил пилот. О несвоевременно убранных закрылках говорила и комиссия, расследовавшая авиакатастрофу. Она отчасти подтвердила эту версию. По данным расследования, командир приказал убрать их на высоте 157 метров «в отступление от оговоренной перед полетом высоты уборки закрылков на 500 метрах». По мнению собеседника портала Юга.ру, главная проблема, которую видно, исходя из записи переговоров, — поведение экипажа. Они спорили, нецензурно выражались и пререкались вместо того, чтобы следить за ситуацией.