Семьи погибших в крушении Ту-154 под Сочи попросят почти $79 млн компенсации

Родственники погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ под Сочи намерены отсудить у страховщиков и авиакомпании порядка $79 млн

Об этом сообщил адвокат Игоря Трунова, представляющий интересы родственников погибших при крушении.

Сейчас родные и близкие погибших готовят иски о возмещении вреда в Мещанский суд Москвы. Они будут предъявлены к страховой компании «Согаз», перестраховочному холдингу Amlin и владельцу разбившегося борта — ФГБУ «Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны».

«Сумма исков будет примерно 79 млн долларов, но она будет уточняться в пользу увеличения из-за требований выплат по утрате кормильцев и родственников на иждивении», — цитирует Трунова РАПСИ.

Агентству ТАСС он пояснил, что в соответствии с экспертным заключением финансового университета при правительстве РФ, сумма исковых требований на одного погибшего будет составлять порядка $1 млн. Иски буду заявлены от имени 79 родственников погибших.

Защита планирует обратиться в суд 29 октября.