Семьи погибших в крушении Ту-154 под Сочи попросят почти $79 млн компенсации
Родственники погибших в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ под Сочи намерены отсудить у страховщиков и авиакомпании порядка $79 млн
Об этом сообщил адвокат Игоря Трунова, представляющий интересы родственников погибших при крушении.
Сейчас родные и близкие погибших готовят иски о возмещении вреда в Мещанский суд Москвы. Они будут предъявлены к страховой компании «Согаз», перестраховочному холдингу Amlin и владельцу разбившегося борта — ФГБУ «Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны».
«Сумма исков будет примерно 79 млн долларов, но она будет уточняться в пользу увеличения из-за требований выплат по утрате кормильцев и родственников на иждивении», — цитирует Трунова РАПСИ.
Агентству ТАСС он пояснил, что в соответствии с экспертным заключением финансового университета при правительстве РФ, сумма исковых требований на одного погибшего будет составлять порядка $1 млн. Иски буду заявлены от имени 79 родственников погибших.
Защита планирует обратиться в суд 29 октября.
Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море 25 декабря 2016 года во время планового полета в Сирию. Всего в самолете находились 92 человека, среди которых были артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.
Причиной авиакатастрофы Минобороны назвало нарушение пространственной ориентировки командира экипажа. Уголовное дело возбудили по ст.351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Следствие по делу продолжается.
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