СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Краснодарский край

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Адвокат 19 декабря сообщил о том, что Следственный комитет закрыл уголовное дело об авиакатастрофе, произошедшей в декабре 2016 года в Сочи

Защитник потерпевших рассказал, что его клиенты получили об этом уведомления. По его словам, уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Само постановление об этом составляет государственную тайну, пишет РИА «Новости». Комментариев от СК пока нет.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года под Сочи. Погибли все 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и журналисты. В тот же день по факту крушения возбудили уголовное дело.

В 2017 году Минобороны сообщило, что причиной могло стать нарушение пространственной ориентировки командира самолета, которое привело «к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном». Отмечалось, что не было установлено нарушений правил заправки Ту-154 в аэропорту Сочи, также не выявили воздействия внешних факторов.

В декабре 2018 года родственники погибших обратились в суд и заявили, что им не до конца выплатили страховки, связанные с причинением материального и морального вреда. Они требовали более 2 млрд рублей из-за невыплат, а также причинения материального и морального вреда. В марте 2019 года они попросили Следком возбудить новое уголовное дело против работников аэропорта Адлера. По их мнению, самолет вылетел изначально сломанным и с нехваткой топлива.

В апреле 2019 года суд отклонил иск родственников в полном объеме. Тогда юристы сообщили, что будут обжаловать решение суда.

Авиакатастрофы Следственный комитет Сочи

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