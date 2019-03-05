Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи считают, что самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива
Адвокат погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи назвал основную версию катастрофы недостоверной и попросил СК возбудить дело против сотрудников аэропорта Адлера
Адвокат Игорь Трунов попросил Следственный комитет России возбудить уголовное дело против сотрудников адлерского аэропорта по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Юрист представляет родственников погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России в 2016 году в Сочи.
Читайте также:
По мнению защитника, официальная версия причины катастрофы, согласно которой виноват летчик, противоречит ряду серьезных обстоятельств. Ту-154 был неспособен выполнить длительный полет по рейсу Чкаловский — Хмеймим и обратно из-за своих летных характеристик. У самолета была недостаточная максимальная взлетная масса и возможность дальности перелета, пишет «Интерфакс».
Юрист в своем заявлении также указал на экономию на топливе и обслуживании самолета, сопряженную с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлера. По мнению адвоката, воздушное судно заправили устаревшим топливом, которое уже не используется по требованиям Федеральных авиационных правил.
Кроме того, при заправке произошло смешение разных типов топлива с разной плотностью. Это привело к тому, что увеличилась загрузка в килограммах, а техническая служба перед взлетом не взвесила самолет.
Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в море 25 декабря 2016 года. Лайнер направлялся в Сирию.
Читайте также:
При крушении погибли 92 человека, среди них были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
Минобороны назвало причиной авиакатастрофы «нарушение пространственной ориентировки командира экипажа». Уголовное дело возбудили по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
В октябре 2018 года адвокат Игорь Трунов сообщил, что семьи погибших намерены попросить 79 млн долларов компенсации.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.