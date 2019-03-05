Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи считают, что самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива

Адвокат погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи назвал основную версию катастрофы недостоверной и попросил СК возбудить дело против сотрудников аэропорта Адлера

Адвокат Игорь Трунов попросил Следственный комитет России возбудить уголовное дело против сотрудников адлерского аэропорта по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Юрист представляет родственников погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России в 2016 году в Сочи.

По мнению защитника, официальная версия причины катастрофы, согласно которой виноват летчик, противоречит ряду серьезных обстоятельств. Ту-154 был неспособен выполнить длительный полет по рейсу Чкаловский — Хмеймим и обратно из-за своих летных характеристик. У самолета была недостаточная максимальная взлетная масса и возможность дальности перелета, пишет «Интерфакс».

Юрист в своем заявлении также указал на экономию на топливе и обслуживании самолета, сопряженную с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлера. По мнению адвоката, воздушное судно заправили устаревшим топливом , которое уже не используется по требованиям Федеральных авиационных правил.