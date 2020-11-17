Погибла леопард Лаба, которую летом выпустили в дикую природу в Сочи

Самку Лабу и самца Кодора выращивали в сочинском Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Они были подготовлены к жизни в дикой природе и перед выпуском успешно прошли тестирование. Двух хищников выпустили в дикую природу 20 августа. Для этого их вертолетом забросили на западный склон горы Ахцархвы в Красной Поляне. А в октябре фотоловушка запечатлела Лабу в диком ландшафте.

28 октября спутниковый ошейник Лабы передал тревожный сигнал: животное не двигалось более 12 часов. Самка находилась в труднодоступной местности, на восточном отроге горы Ятыргварты в Мостовском районе. Чтобы добраться до погибшего леопарда, привлекли вертолет.

«Внешний осмотр не обнаружил признаков насильственной смерти, — сообщили в пресс-службе Минприроды России 17 ноября. — Труп животного передан специалистам для вскрытия и дальнейшего выяснения причин гибели. Пробы и анализы тканей сейчас исследуются, а ошейник, накопивший информацию об активности самки, отправлен в Москву для расшифровки данных».

Ведомство создало комиссию для расследования причин гибели преднеазиатского леопарда. По данным специалистов института проблем экологии и эволюции РАН, с момента выпуска в дикую природу Лаба успела пройти 217 км . Она активно охотилась на серн, туров и оленей.

Лаба стала четвертым хищником, погибшим в горах Кавказа за время реализации программы по восстановлению переднеазиатского леопарда. В январе 2018 года во время неудачной охоты погибла самка Виктория — одна из трех леопардов, выпущенных в дикую природу в 2016 году. В феврале 2019-го в Абхазии нашли застреленым самца Килли — браконьеры сняли с него шкуру. Также в феврале 2019 года исчез из зоны наблюдения самец Эльбрус. Позже выяснилось, что он погиб, попав под лавину.