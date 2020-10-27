Власти Краснодара рассказали о планах по строительству школ и детсадов до 2022 года

Краснодарский край

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Власти Краснодара 26 октября рассказали, сколько школ и детских садов появится в городе к 2022 году

Напомним, строительство школы в поселке Российском по улице Изобильной не удалось завершить в запланированные сроки из-за замены подрядной организации. Мэр Краснодара Евгений Первышов извинился перед жителями поселка и уверил, что объект будет сдан в 2021 году.

Артем Аганов добавил, что рядом со школой по улице Тверской, 8 также будет построен детский сад. Власти уже получили положительное заключение госэкспертизы по проекту и направили заявку на выделение средств. Еще одно заключение по проекту возведения школы на 1,1 тыс. мест на Тверской, 10 ведомство планирует получить в ближайшее время.

«Этот земельный участок мы сохранили, не отдали никому. Уже есть проекты и по школе, и по садику. Поэтому надо обращаться во все инстанции, чтобы получить финансирование на строительство этих очень важных социальных объектов», — отметил Евгений Первышов.

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В 2020 году городские власти собираются завершить строительство двух школ по 1,1 тыс. мест каждая и закончить возведение корпуса на 300 мест в гимназии № 92.

Также в Краснодаре строится семь детских садов. Из них в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию детсад на 200 мест на улице Калинина, 350 и детсад на 240 мест на улице Валерия Гассия, сообщили в пресс-службе администрации города.

В 2021 году в городе собираются сдать три школы:

В 2022 году власти хотят закончить строительство еще двух школ:

Также в 2021 году в Краснодаре собираются закончить строительство пяти детских садов:

Детские сады Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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