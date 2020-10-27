Власти Краснодара рассказали о планах по строительству школ и детсадов до 2022 года
Власти Краснодара 26 октября рассказали, сколько школ и детских садов появится в городе к 2022 году
Напомним, строительство школы в поселке Российском по улице Изобильной не удалось завершить в запланированные сроки из-за замены подрядной организации. Мэр Краснодара Евгений Первышов извинился перед жителями поселка и уверил, что объект будет сдан в 2021 году.
Артем Аганов добавил, что рядом со школой по улице Тверской, 8 также будет построен детский сад. Власти уже получили положительное заключение госэкспертизы по проекту и направили заявку на выделение средств. Еще одно заключение по проекту возведения школы на 1,1 тыс. мест на Тверской, 10 ведомство планирует получить в ближайшее время.
«Этот земельный участок мы сохранили, не отдали никому. Уже есть проекты и по школе, и по садику. Поэтому надо обращаться во все инстанции, чтобы получить финансирование на строительство этих очень важных социальных объектов», — отметил Евгений Первышов.
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В 2020 году городские власти собираются завершить строительство двух школ по 1,1 тыс. мест каждая и закончить возведение корпуса на 300 мест в гимназии № 92.
Также в Краснодаре строится семь детских садов. Из них в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию детсад на 200 мест на улице Калинина, 350 и детсад на 240 мест на улице Валерия Гассия, сообщили в пресс-службе администрации города.
В 2021 году в городе собираются сдать три школы:
- школу на 1,1 тыс. мест в поселке Знаменском;
- корпус на 400 мест на улице Гидростроителей, 20;
- корпус на 300 мест в Юбилейном микрорайоне на Бульварном Кольце, 9.
В 2022 году власти хотят закончить строительство еще двух школ:
- самой большой в ЮФО школы на 1 тыс. 875 мест на улице Конгрессной, 2;
- школы на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне Гидростроителей на улице Автолюбителей.
Также в 2021 году в Краснодаре собираются закончить строительство пяти детских садов:
- на 300 мест на улице Героя Посадского;
- на 190 мест в поселке Водники;
- на 250 мест в ЖК «Сосновый бор»;
- на 250 мест в ЖК «Родные просторы» в поселке Знаменском;
- на 300 мест на улице Пригородной.
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