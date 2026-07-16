Море и душа художника. В Краснодаре расскажут о творческом пути Айвазовского

Краснодарский край

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  • «Девятый вал», Иван Айвазовский, 1850 год © Изображение является общественным достоянием
    «Девятый вал», Иван Айвазовский, 1850 год © Изображение является общественным достоянием

Искусствовед приглашает на лекцию об известном художнике армянского происхождения (12+)

Искусствовед и арт-дилер Альвина Саркисова анонсировала на 19 июля лекцию «Иван Айвазовский: море и душа художника». Спикер расскажет о творческом пути мастера.

Программа:

  • меценат и благодеятель;
  • деспотичный муж и отец;
  • талантливый художник;
  • посредственный любитель салона;
  • самый успешный живописец в истории России;
  • великий маркетолог и предприниматель.

Любовь как наваждение:

Иван Айвазовский — главный художник морской стихии в мировом искусстве. Он был первым русским маринистом, который заложил основы этого жанра и достиг в нем непревзойденного мастерства.

Айвазовский обладал феноменальной трудоспособностью — он создал около 6 тыс. картин, рисунков и акварелей. Его работы — поэтические образы, рожденные воображением, а не фиксация происходящего. В огромном наследии художника особенно выделяются две картины, ставшие символами его творчества: «Девятый вал» (1850) и «Черное море» (1881).

Лекция состоится 19 июля в местном отделении Союза армян России. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июля пройдет лекция о создателе «Эйфории» Сэме Левинсоне.

Афиша Искусство Краснодар Лекции Образование

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Море и душа художника. В Краснодаре расскажут о творческом пути Айвазовского
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