Море и душа художника. В Краснодаре расскажут о творческом пути Айвазовского

Искусствовед и арт-дилер Альвина Саркисова анонсировала на 19 июля лекцию «Иван Айвазовский: море и душа художника». Спикер расскажет о творческом пути мастера.

Иван Айвазовский — главный художник морской стихии в мировом искусстве. Он был первым русским маринистом, который заложил основы этого жанра и достиг в нем непревзойденного мастерства.

Айвазовский обладал феноменальной трудоспособностью — он создал около 6 тыс. картин, рисунков и акварелей. Его работы — поэтические образы, рожденные воображением, а не фиксация происходящего. В огромном наследии художника особенно выделяются две картины, ставшие символами его творчества: «Девятый вал» (1850) и «Черное море» (1881).

Лекция состоится 19 июля в местном отделении Союза армян России. Подробности можно уточнить у организаторов.