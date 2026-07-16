Море и душа художника. В Краснодаре расскажут о творческом пути Айвазовского
Искусствовед приглашает на лекцию об известном художнике армянского происхождения (12+)
Искусствовед и арт-дилер Альвина Саркисова анонсировала на 19 июля лекцию «Иван Айвазовский: море и душа художника». Спикер расскажет о творческом пути мастера.
Программа:
- меценат и благодеятель;
- деспотичный муж и отец;
- талантливый художник;
- посредственный любитель салона;
- самый успешный живописец в истории России;
- великий маркетолог и предприниматель.
Любовь как наваждение:
Иван Айвазовский — главный художник морской стихии в мировом искусстве. Он был первым русским маринистом, который заложил основы этого жанра и достиг в нем непревзойденного мастерства.
Айвазовский обладал феноменальной трудоспособностью — он создал около 6 тыс. картин, рисунков и акварелей. Его работы — поэтические образы, рожденные воображением, а не фиксация происходящего. В огромном наследии художника особенно выделяются две картины, ставшие символами его творчества: «Девятый вал» (1850) и «Черное море» (1881).
Лекция состоится 19 июля в местном отделении Союза армян России. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июля пройдет лекция о создателе «Эйфории» Сэме Левинсоне.