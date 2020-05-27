Первую школу в Новознаменском пообещали открыть в сентябре 2021 года

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 27 мая рассказали о ходе строительства школы в Новознаменском жилом районе

Напомним, 11 марта 2019 года в Краснодаре презентовали проект нового микрорайона возле поселка Знаменского на территории 1,5 тыс. га. По плану, в микрорайоне сформируют современный административно-общественный центр, построят 25 школ и 68 детских садов.

В июле прошлого года в Новознаменском районе начали строить первый детский сад, а в ноябре приступили к строительству первой школы.

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Завершить строительство школы на 1 тыс. 100 мест планируют к июлю-августу 2021 года, в сентябре там должны начаться первые занятия. Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, школа строится по уникальному для города проекту — двухэтажный корпус с двумя спортзалами и тренажерным залом соединят с основным зданием школы переходной галереей. На земельном участке в 2,9 гектаров построят здание площадью в 20,6 тыс. кв. м.

27 мая глава Краснодара Евгений Первышов побывал на стройплощадке.

«Завершить строительство школы необходимо не позднее июля 2021, чтобы также летом полностью ее подготовить к началу занятий. 1 сентября следующего года здесь должен прозвенеть первый звонок», — заявил Первышов.

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Директор подрядной организации ООО «АлтайСпецСтрой», которая занимается строительством школы, Вадим Шепелев доложил о темпах строительства объекта.

По его словам, уже готов каркас здания, строители возводят стены первого, второго и третьего этажей. Они начали штукатурить стены и утеплять плиты перекрытия в цокольном этаже. Шепелев рассказал, что на объекте ежедневно работают 120 человек, на стройплощадке соблюдаются требования Роспотребнадзора — строители работают в масках, из измеряют температуру перед началом рабочего дня, объект обеспечен дезинфицирующими средствами.

В первой школе Новознаменского района будут:

  • два актовых зала на 600 и 75 мест;
  • столовая на 370 мест;
  • два спортзала;
  • тренажерный зал.

На школьном дворе создадут следующие спортивные объекты:

  • футбольное поле;
  • волейбольная и баскетбольная площадки;
  • гимнастический городок;
  • беговая дорожка.

Кроме того, Евгений Первышов сообщил, что в поселке Знаменский на улице Первомайской 4/1 до конца 2020 года или в начале следующего начнется строительство еще одной школы на 1 тыс. 100 мест в одну смену.

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Замглавы Владислав Ставицкий доложил, что проектирование школы практически завершено. Планируется, что к концу лета проект пройдет госэкспертизу. Затем городские власти подадут заявку на субсидирование строительно-монтажных работ. По плану, строительство школы должно начаться в конце 2020 — начале 2021 года.

Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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