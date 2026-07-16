В Ростове могут ввести заправку по четным и нечетным дням и изменить правила работы АЗС
В Ростове-на-Дону рассматривают новые меры для АЗС: продажу бензина по системе «чет-нечет» и увеличение лимитов
16 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе могут ввести новую систему продажи топлива на АЗС, чтобы стабилизировать ситуацию.
Власти предлагают внедрить правило «чет-нечет»: по четным числам месяца смогут заправляться водители, чьи номера автомобилей начинаются на 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7 и 9.
Подобная система уже действует в Мордовии, а также в Нижегородской, Астраханской, Псковской, Липецкой, Курской и Орловской областях.
Кроме того, власти предложили увеличить максимальный объем отпуска бензина до 40 литров, а дизельного топлива — до 60 литров. При этом минимальный объем планируют снизить до 10 литров. По мнению Скрябина, это позволит водителям реже приезжать на АЗС.
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Также рассматривается возможность выделить время с 03:00 до 07:00, когда заправляться смогут только автомобили экстренных, оперативных и коммунальных служб, а также общественный транспорт.
Все предложенные меры городские власти вынесут на рассмотрение оперштаба Ростовской области по топливному обеспечению. Если их одобрят, нововведения могут вступить в силу.
Ранее, 13 июля, уже вводили новые меры порядка на заправках. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на АЗС будут дежурить волонтеры и казаки, чтобы регулировать очереди. Кроме того, на заправках водители смогут получать информацию о наличии топлива и режиме работы станций.
Как писали Юга.ру, 10 июля власти Дона ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС.
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