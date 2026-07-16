В Ростове могут ввести заправку по четным и нечетным дням и изменить правила работы АЗС

В Ростове-на-Дону рассматривают новые меры для АЗС: продажу бензина по системе «чет-нечет» и увеличение лимитов

16 июля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе могут ввести новую систему продажи топлива на АЗС, чтобы стабилизировать ситуацию.

Власти предлагают внедрить правило «чет-нечет»: по четным числам месяца смогут заправляться водители, чьи номера автомобилей начинаются на 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7 и 9.

Подобная система уже действует в Мордовии, а также в Нижегородской, Астраханской, Псковской, Липецкой, Курской и Орловской областях.

Кроме того, власти предложили увеличить максимальный объем отпуска бензина до 40 литров, а дизельного топлива — до 60 литров. При этом минимальный объем планируют снизить до 10 литров. По мнению Скрябина, это позволит водителям реже приезжать на АЗС.