Термальный сад с красными скалами. В парке «Краснодар» открыли новую необычную локацию

В «Парке Облаков» появилась новая инсталляция — многоуровневый термальный источник с густым туманом и миниатюрными скалами

15 июля фотограф Елена Букия на своей странице в Instagram* опубликовала видео новой локации в парке «Краснодар». Впервые о ней стало известно еще в марте, однако все это время инсталляция была закрыта для посетителей.

Арт-объект представляет собой большую белую полукруглую арку, окруженную зелеными кустарниками. Перед ней расположена композиция, вдохновленная природными ландшафтами.