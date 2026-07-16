Термальный сад с красными скалами. В парке «Краснодар» открыли новую необычную локацию
В «Парке Облаков» появилась новая инсталляция — многоуровневый термальный источник с густым туманом и миниатюрными скалами
15 июля фотограф Елена Букия на своей странице в Instagram* опубликовала видео новой локации в парке «Краснодар». Впервые о ней стало известно еще в марте, однако все это время инсталляция была закрыта для посетителей.
Арт-объект представляет собой большую белую полукруглую арку, окруженную зелеными кустарниками. Перед ней расположена композиция, вдохновленная природными ландшафтами.
Парящий сад:
Инсталляция напоминает каскад с небольшими водоемами разной формы и прозрачной водой, которая стекает сверху вниз. В центре композиции находятся миниатюрные красные скалы, покрытые зеленым мхом.
Атмосферу дополняют густой искусственный туман, окутывающий водоемы и скалы, а также подсветка, окрашивающая воду и камни в красные и синие оттенки.
Новая локация находится в «Парке Облаков» рядом с «Каньоном», «Озером любви» и скульптурой «Эмпатия».
Как писали Юга.ру, 7 июля в Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура.
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