Термальный сад с красными скалами. В парке «Краснодар» открыли новую необычную локацию

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из соцсетей Елены Букия
    © Скриншот видео из соцсетей Елены Букия

В «Парке Облаков» появилась новая инсталляция — многоуровневый термальный источник с густым туманом и миниатюрными скалами

15 июля фотограф Елена Букия на своей странице в Instagram* опубликовала видео новой локации в парке «Краснодар». Впервые о ней стало известно еще в марте, однако все это время инсталляция была закрыта для посетителей.

Арт-объект представляет собой большую белую полукруглую арку, окруженную зелеными кустарниками. Перед ней расположена композиция, вдохновленная природными ландшафтами.

  • © Скриншот видео из соцсетей Елены Букия
    © Скриншот видео из соцсетей Елены Букия

Парящий сад:

Инсталляция напоминает каскад с небольшими водоемами разной формы и прозрачной водой, которая стекает сверху вниз. В центре композиции находятся миниатюрные красные скалы, покрытые зеленым мхом.

Атмосферу дополняют густой искусственный туман, окутывающий водоемы и скалы, а также подсветка, окрашивающая воду и камни в красные и синие оттенки.

Новая локация находится в «Парке Облаков» рядом с «Каньоном», «Озером любви» и скульптурой «Эмпатия».

Как писали Юга.ру, 7 июля в Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.

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