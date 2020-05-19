В Краснодаре в 2021 году планируют открыть самую большую школу в ЮФО

Власти Краснодара 19 мая рассказали о ходе строительства школы на 1 тыс. 875 мест в районе Западного Обхода

«Школа уникальная — самая современная и большая в Южном федеральном округе. Она строится для будущего микрорайона, полностью обеспечит потребность живущих здесь горожан и разгрузит действующие в этой части Краснодара школы», — сказал во время утреннего объезда глава города Евгений Первышов.

Трехэтажная школа появится на улице Конгрессной, в ней смогут учиться 1 тыс. 875 детей в одну смену.

Строительство стартовало в конце ноября 2019 года, а завершить его планируют в 2021 году. Сейчас подрядчик укладывается в сроки, несмотря на ограничения по коронавирусу. Готовность школы составляет 20%: там завершили гидроизоляционные работы, продолжаются монолитные работы, начата кирпичная кладка стен. Каждый день на объекте посменно работают 90 человек.

Общая площадь участка, на котором разместится школа, составляет 3,3 га, площадь помещений — 31 тыс. кв. метров. Помимо классных комнат и кабинетов, внутри будут:

три спортзала;

тренажерный зал;

актовый зал на 850 мест;

столовая на 750 мест.

На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки, а также футбольное поле с беговыми дорожками.