В Краснодаре осенью собираются сдать новый корпус гимназии № 92

Сейчас объект готов более чем на 50%: строители устанавливают монолитные балки и парапеты, кладут стены и перегородки на втором и тртьем этажах, выполняют монтаж систем вентиляции и электросетей. На стройке работают 44 человека.

«Важно, что здание возводим в центральной части города, где потребность в расширении школ не меньше, чем в новых микрорайонах. Построить здесь новую большую школу мы не можем — нет подходящего участка. Поэтому нашли решение — построить новый корпус на 300 мест на территории действующей гимназии. Мы уже ввели такие корпуса в других школах, и это себя оправдало», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда.