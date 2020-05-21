В Краснодаре осенью собираются сдать новый корпус гимназии № 92

Краснодарский край

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Власти Краснодара заявили, что осенью 2020 года планируют открыть новый корпус гимназии № 92 на улице Пионерской

Сейчас объект готов более чем на 50%: строители устанавливают монолитные балки и парапеты, кладут стены и перегородки на втором и тртьем этажах, выполняют монтаж систем вентиляции и электросетей. На стройке работают 44 человека.

«Важно, что здание возводим в центральной части города, где потребность в расширении школ не меньше, чем в новых микрорайонах. Построить здесь новую большую школу мы не можем — нет подходящего участка. Поэтому нашли решение — построить новый корпус на 300 мест на территории действующей гимназии. Мы уже ввели такие корпуса в других школах, и это себя оправдало», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда.

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Общая площадь трехэтажного здания гимназии составит более 4 тыс. кв. метров. В нем будут:

  • столовая на 400 мест;
  • актовый зал на 200 мест;
  • кабинеты начальных классов;
  • спортивный зал площадью 280 кв. метров;
  • хореографический зал с раздевалками, душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных детей;
  • медицинский блок;
  • переходная отапливаемая галерея, которая будет примыкать к фойе актового зала.

После того как корпус достроят, его оснастят мультимедийным оборудованием и сделают отдельный кабинет для проведения уроков по робототехнике.

Как писали Юга.ру, накануне глава города посетил строящуюся школу в поселке Российском и поручил ускорить темпы работ, чтобы учебное заведение успели сдать в 2020 году.

Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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