В Краснодаре осенью собираются сдать новый корпус гимназии № 92
Власти Краснодара заявили, что осенью 2020 года планируют открыть новый корпус гимназии № 92 на улице Пионерской
Сейчас объект готов более чем на 50%: строители устанавливают монолитные балки и парапеты, кладут стены и перегородки на втором и тртьем этажах, выполняют монтаж систем вентиляции и электросетей. На стройке работают 44 человека.
«Важно, что здание возводим в центральной части города, где потребность в расширении школ не меньше, чем в новых микрорайонах. Построить здесь новую большую школу мы не можем — нет подходящего участка. Поэтому нашли решение — построить новый корпус на 300 мест на территории действующей гимназии. Мы уже ввели такие корпуса в других школах, и это себя оправдало», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда.
Общая площадь трехэтажного здания гимназии составит более 4 тыс. кв. метров. В нем будут:
- столовая на 400 мест;
- актовый зал на 200 мест;
- кабинеты начальных классов;
- спортивный зал площадью 280 кв. метров;
- хореографический зал с раздевалками, душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных детей;
- медицинский блок;
- переходная отапливаемая галерея, которая будет примыкать к фойе актового зала.
После того как корпус достроят, его оснастят мультимедийным оборудованием и сделают отдельный кабинет для проведения уроков по робототехнике.
Как писали Юга.ру, накануне глава города посетил строящуюся школу в поселке Российском и поручил ускорить темпы работ, чтобы учебное заведение успели сдать в 2020 году.