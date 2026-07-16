Ливни, град и угроза пожаров: какая погода ждет Кубань в конце недели?
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в конце рабочей недели
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани до конца суток 16 июля действует штормовое предупреждение. До конца рабочей недели, в том числе в пятницу, 17 июля, в регионе прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.
Несмотря на обильные осадки, 16 и 17 июля в северо-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. А в северо-западных и центральных районах, а также на Черноморском побережье — высокая пожароопасность четвертого класса.
Сочи 15 июля накрыл сильный ливень:
Температура воздуха ночью составит 16–21 °C, днем воздух прогреется до 31 °C. В горах ночи будут прохладными — 8–13 °C, днем — 14–19 °C. На Черноморском побережье ночью — 17–22 °C, днем — 26–31 °C.
В Краснодаре в конце рабочей недели возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — 16–18 °C, днем — 28–30 °C.
Как писали Юга.ру, паводок на Кубани уничтожил более 8 тыс. гектаров посевов. Ущерб превысил 300 млн рублей.