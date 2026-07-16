Ливни, град и угроза пожаров: какая погода ждет Кубань в конце недели?

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани до конца суток 16 июля действует штормовое предупреждение. До конца рабочей недели, в том числе в пятницу, 17 июля, в регионе прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.



Несмотря на обильные осадки, 16 и 17 июля в северо-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. А в северо-западных и центральных районах, а также на Черноморском побережье — высокая пожароопасность четвертого класса.