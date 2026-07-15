В июле 2025 года в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара запустили адресное открытие дверей, чтобы сохранять прохладу в салоне летом, а тепло — зимой. На деле система работает не только в самые жаркие или холодные недели, а круглый год, и пассажиры до сих пор часто не понимают, как пользоваться кнопками, открывающими двери. Иногда ошибка стоит пропущенной остановки, и в такие моменты между пассажирами и кондукторами случаются конфликты. В связи с этим главред Юга.ру Александр Гончаренко спросил пресс-службу МУП «КТТУ» об эффективности нововведения и полученных отзывах.

Как и какую обратную связь КТТУ собирало от пользователей транспорта? О чем чаще всего говорили пассажиры в связи с адресным открытием дверей? Что называли удобным, а что непонятным и мешающим?

— Сбор мнений осуществляется по каналам связи диспетчерской службы, через официальный сайт и официальные страницы предприятия в социальных сетях. Преобладающая часть обращений связана с периодом адаптации к новой системе.

Под «периодом адаптации» мы имеем в виду промежуток времени, в течение которого большинство пассажиров впервые столкнулись с нововведением и привыкали к адресному открытию дверей. В нашем случае пик обращений пришелся на первые 3–4 недели после запуска системы, однако отдельные вопросы по этой теме поступали и позже.



Что касается количества сообщений именно по этой теме — назвать его невозможно, поскольку мы не выделяли их в самостоятельную категорию и не вели по ним отдельный учет.

Как положительный фактор пассажиры отмечают поддержание комфортной температуры в салоне. Основными неудобствами указывали необходимость совершать активные действия для входа и выхода, что непривычно.

Как КТТУ информирует пассажиров о правилах использования адресного открытия дверей?

— Информирование пассажиров носит комплексный характер. Внутри салона транслируются регулярные голосовые объявления. Визуальное оповещение обеспечивается информационными стикерами с пиктограммами на поручнях и на дверях подвижного состава, а также видеороликами на экранах медиасистем. В социальных сетях предприятия и каналах общественных активистов размещались тематические материалы.