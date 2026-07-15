Адресное открытие дверей в транспорте Краснодара экономит 15% энергии, но все еще непривычно для пассажиров. Вот что говорит КТТУ
В июле 2025 года в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара запустили адресное открытие дверей, чтобы сохранять прохладу в салоне летом, а тепло — зимой. На деле система работает не только в самые жаркие или холодные недели, а круглый год, и пассажиры до сих пор часто не понимают, как пользоваться кнопками, открывающими двери. Иногда ошибка стоит пропущенной остановки, и в такие моменты между пассажирами и кондукторами случаются конфликты. В связи с этим главред Юга.ру Александр Гончаренко спросил пресс-службу МУП «КТТУ» об эффективности нововведения и полученных отзывах.
Как и какую обратную связь КТТУ собирало от пользователей транспорта? О чем чаще всего говорили пассажиры в связи с адресным открытием дверей? Что называли удобным, а что непонятным и мешающим?
— Сбор мнений осуществляется по каналам связи диспетчерской службы, через официальный сайт и официальные страницы предприятия в социальных сетях. Преобладающая часть обращений связана с периодом адаптации к новой системе.
Под «периодом адаптации» мы имеем в виду промежуток времени, в течение которого большинство пассажиров впервые столкнулись с нововведением и привыкали к адресному открытию дверей. В нашем случае пик обращений пришелся на первые 3–4 недели после запуска системы, однако отдельные вопросы по этой теме поступали и позже.
Что касается количества сообщений именно по этой теме — назвать его невозможно, поскольку мы не выделяли их в самостоятельную категорию и не вели по ним отдельный учет.
Как положительный фактор пассажиры отмечают поддержание комфортной температуры в салоне. Основными неудобствами указывали необходимость совершать активные действия для входа и выхода, что непривычно.
Как КТТУ информирует пассажиров о правилах использования адресного открытия дверей?
— Информирование пассажиров носит комплексный характер. Внутри салона транслируются регулярные голосовые объявления. Визуальное оповещение обеспечивается информационными стикерами с пиктограммами на поручнях и на дверях подвижного состава, а также видеороликами на экранах медиасистем. В социальных сетях предприятия и каналах общественных активистов размещались тематические материалы.
Водители транспорта иногда возвращаются к ручному дистанционному управлению дверьми и открывают/закрывают либо все сразу, либо те двери, рядом с которыми видят пассажиров. Какой регламент на эти случаи?
— Водитель переходит на ручное управление дверными механизмами в случаях некорректной работы системы адресного открытия дверей, а также для оказания помощи маломобильным гражданам, слабовидящим, пассажирам с детскими колясками или крупногабаритным багажом.
В Краснодаре только 54% муниципального транспорта оснащены кондиционерами:
Какие экономические эффекты заметили сотрудники КТТУ по году внедрения адресного открытия дверей? Снизился ли износ? Меньше ли расходуется энергии на охлаждение или обогрев салона?
— По итогам года эксплуатации зафиксированы следующие положительные результаты:
- сокращение количества циклов срабатывания механизмов, что привело к уменьшению износа приводов, петель и уплотнителей и, как следствие, к снижению затрат на техническое обслуживание;
- сокращение расхода электроэнергии до 15% на отопление в зимний период и кондиционирование в летний. Уменьшение площади проема при открытии одной двери вместо всех позволяет снизить теплопотери и приток тепла извне, что оптимизирует работу климатической системы;
- стабилизация температуры воздуха в салоне напрямую повысила уровень комфорта для пассажиров при использовании подвижного состава.