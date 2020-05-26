В Краснодаре планируют открыть новый корпус школы на Гидрострое к осени 2021 года

Новый корпус на 400 мест возводят на улице Гидростроителей, 20. Строительство стартовало в марте, сейчас рабочие приступили к армированию фундамента и возведению цокольного этажа. Предполагается, что новый корпус будет трехэтажным, а также там будет переходная галерея на уровне второго этажа к основному зданию школы. Общая площадь учреждения — 7,3 тыс. кв. метров.

В новом корпусе будет мединская часть, пищеблок на 200 мест и учебные кабинеты. Также в здании собираются обустроить спортивный и хореографический залы, актовый зал на 225 человек и библиотеку. На территории планируют сделать школьный стадион с полем для мини-футбола, беговой дорожкой и площадками для баскетбола и волейбола.

Кроме того, в новом здании с учениками школы будут заниматься педагоги школ искусств и центров допобразования, отметили в пресс-службе мэрии 26 мая.

«Достроить блок начальных классов школы № 46 необходимо уже во втором квартале следующего года. Опыт у подрядчика есть, строители себя зарекомендовали на нескольких соцобъектах. Для микрорайона Гидростроителей выполнение всех сроков особенно важно, так как это одна из самых сложных территорий по дефициту школ, детсадов и поликлиник», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов 26 мая.