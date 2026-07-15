В России выпустили новую сторублевую банкноту, почти идентичную предыдущей. В чем отличия?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Лицевая сторона банкноты номиналом 100 рублей 2022 года выпуска © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Лицевая сторона банкноты номиналом 100 рублей 2022 года выпуска © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Центробанк ввел в обращение новую 100-рублевую купюру, посвященную Центральному федеральному округу

10 июля пресс-служба Банка России сообщила, что ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту образца 2026 года. Внешне она практически полностью повторяет купюру 2022 года.

Банкнота по-прежнему посвящена Центральному федеральному округу. Оформление лицевой (с фрагментом Спасской башни Кремля) и оборотной (с Ржевским мемориалом Советскому солдату) сторон, а также весь защитный комплекс остались точно такими же, как у банкноты 2022 года выпуска.

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В чем разница?

У новой банкноты всего два отличия от версии 2022 года:

  • Год выпуска: на оборотной стороне теперь напечатано число «2026» вместо «2022».
  • Рисунок на обороте: в правом верхнем углу вместо фоновой карты всей России (с выделенным ЦФО) теперь изображена стилизованная карта Центрального федерального округа.
  • Оборотная сторона банкноты номиналом 100 рублей 2022 года выпуска © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Оборотная сторона банкноты номиналом 100 рублей 2022 года выпуска © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • Оборотная сторона банкноты номиналом 100 рублей 2026 года выпуска © Скриншот с сайта Банка России www.cbr.ru
    Оборотная сторона банкноты номиналом 100 рублей 2026 года выпуска © Скриншот с сайта Банка России www.cbr.ru

Напомним, что ранее аналогичные карты округов уже появились на оборотной стороне модернизированных купюр в 5000 рублей (выпуска 2023 года) и 1000 рублей (выпуска 2025 года).

Как писали Юга.ру, осенью 2025 года на сайте Банка России запустили онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. Одним из претендентов на размещение стал «Грозный-Сити» в Чечне. Тогда глава республики Рамзан Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за комплекс. Из-за скандала, вызванного накруткой голосов, Банк России отменил голосование.

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