В России выпустили новую сторублевую банкноту, почти идентичную предыдущей. В чем отличия?

Центробанк ввел в обращение новую 100-рублевую купюру, посвященную Центральному федеральному округу

10 июля пресс-служба Банка России сообщила, что ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту образца 2026 года. Внешне она практически полностью повторяет купюру 2022 года. Банкнота по-прежнему посвящена Центральному федеральному округу. Оформление лицевой (с фрагментом Спасской башни Кремля) и оборотной (с Ржевским мемориалом Советскому солдату) сторон, а также весь защитный комплекс остались точно такими же, как у банкноты 2022 года выпуска.

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В чем разница?



У новой банкноты всего два отличия от версии 2022 года: Год выпуска: на оборотной стороне теперь напечатано число «2026» вместо «2022».

Рисунок на обороте: в правом верхнем углу вместо фоновой карты всей России (с выделенным ЦФО) теперь изображена стилизованная карта Центрального федерального округа.

Оборотная сторона банкноты номиналом 100 рублей 2022 года выпуска © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Оборотная сторона банкноты номиналом 100 рублей 2026 года выпуска © Скриншот с сайта Банка России www.cbr.ru

Напомним, что ранее аналогичные карты округов уже появились на оборотной стороне модернизированных купюр в 5000 рублей (выпуска 2023 года) и 1000 рублей (выпуска 2025 года).