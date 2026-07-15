В России выпустили новую сторублевую банкноту, почти идентичную предыдущей. В чем отличия?
Центробанк ввел в обращение новую 100-рублевую купюру, посвященную Центральному федеральному округу
10 июля пресс-служба Банка России сообщила, что ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту образца 2026 года. Внешне она практически полностью повторяет купюру 2022 года.
Банкнота по-прежнему посвящена Центральному федеральному округу. Оформление лицевой (с фрагментом Спасской башни Кремля) и оборотной (с Ржевским мемориалом Советскому солдату) сторон, а также весь защитный комплекс остались точно такими же, как у банкноты 2022 года выпуска.
В чем разница?
У новой банкноты всего два отличия от версии 2022 года:
- Год выпуска: на оборотной стороне теперь напечатано число «2026» вместо «2022».
- Рисунок на обороте: в правом верхнем углу вместо фоновой карты всей России (с выделенным ЦФО) теперь изображена стилизованная карта Центрального федерального округа.
Напомним, что ранее аналогичные карты округов уже появились на оборотной стороне модернизированных купюр в 5000 рублей (выпуска 2023 года) и 1000 рублей (выпуска 2025 года).
Как писали Юга.ру, осенью 2025 года на сайте Банка России запустили онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. Одним из претендентов на размещение стал «Грозный-Сити» в Чечне. Тогда глава республики Рамзан Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за комплекс. Из-за скандала, вызванного накруткой голосов, Банк России отменил голосование.