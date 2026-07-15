На некоторых пляжах Темрюкского района запретили купание из-за разлива нефти

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из канала Федора Бабенкова в «Максе»
    © Скриншот фото из канала Федора Бабенкова в «Максе»

В Темрюкском районе продолжают чистить пляжи после выбросов нефтепродуктов

Предыстория. 13 и 14 июля выбросы мазута зафиксировали на пляжах Темрюкского района — в поселках Ильич и Кучугуры, а также в станице Голубицкой. Мелкая фракция нефтепродуктов растянулась на шесть километров.

15 июля глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что пляжи муниципалитета после выбросов нефтепродуктов очищают больше 140 человек.

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«Мониторинг береговой линии на предмет новых выбросов проводится на постоянной основе. На данный момент зачищаются загрязненные участки, выявленные накануне», — пояснил Бабенков.

Для безопасности отдыхающих на некоторых пляжах запретили купание.

Напомним, 15 июля выбросы нефтепродуктов обнаружили еще в одном районе Кубани — на побережье Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе. Пляж очищают специалисты с привлечением техники.

Как писали Юга.ру, партия «Яблоко» потребовала раскрыть данные о разливе мазута у берегов Анапы.

Азовское море Нефть Пляжи Разлив нефти Темрюкский район

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