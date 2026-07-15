На некоторых пляжах Темрюкского района запретили купание из-за разлива нефти

В Темрюкском районе продолжают чистить пляжи после выбросов нефтепродуктов

Предыстория. 13 и 14 июля выбросы мазута зафиксировали на пляжах Темрюкского района — в поселках Ильич и Кучугуры, а также в станице Голубицкой. Мелкая фракция нефтепродуктов растянулась на шесть километров.

15 июля глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что пляжи муниципалитета после выбросов нефтепродуктов очищают больше 140 человек.