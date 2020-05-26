Новую школу в краснодарском микрорайоне Гидростроителей собираются открыть в 2022 году

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 26 мая рассказали о том, как идет строительство новой школы в микрорайоне Гидростроителей

Сейчас на улице Автолюбителей, 2/1 возводят цокольный этаж школы на 1 тыс. 550 мест. На площадке работают 68 человек и 16 единиц техники.

Школа будет состоять из шести блоков, в каждом из которых по три этажа. Общая площадь помещений — 27,3 тыс. кв. метров. В здании, помимо кабинетов, планируют сделать актовый зал на 497 мест, столовую на 600 мест, три спортзала и зал для гимнастики. На территории школы собираются разместить площадку для волейбола и баскетбола, поле для мини-футбола, беговые дорожки, а также и оборудовать место для занятий гимнастикой.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил 26 мая, что работы идут «в достаточно стесненных условиях», так как вокруг построены и заселены многоэтажные дома:

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«Конечно, это большая стройка, шум, особенно, когда необходимо было забивать сваи. Поэтому прошу жителей отнестись к этому с пониманием и терпением. Ведь в итоге микрорайон получит одну из лучших школ Краснодара. Совсем недавно, еще на первом этапе, посещал стройплощадку. Сейчас видно, насколько серьезно продвинулись работы», — отметил Первышов.

По его словам, строительство идет по графику. Новая школа должна принять учеников 1 сентября 2022 года, сообщили в пресс-службе городской мэрии 26 мая.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в микрорайоне Гидростроителей ведется строительство еще одного образовательного учреждения — нового корпуса школы №46. Его планируют открыть к сентябрю 2021 года.

Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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