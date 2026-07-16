Канал мэрии Новороссийска в «Максе» ошибочно удалили. Изначально говорили, что его взломали

Власти Новороссийска сообщили о безвозвратной потере канала в «Максе»

16 июля в 10:27 пресс-служба мэрии Новороссика сообщила, что канал городской администрации в мессенджере «Макс» взломали. По данным чиновников, восстановить доступ к паблику невозможно, поэтому подписчикам предложили перейти на новый ресурс. В 16:37 пресс-служба уточнила, что неверно передала информацию горожанам. Канал не был взломан — его удалил по неосторожности один из модераторов.

Управдом против Apple: Как ставка на принуждение вместо конкуренции похоронила мессенджер «Макс»

16 июля пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, приложения «ВКонтакте» и Max пропали из Google Play. Установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений. В начале июня мессенджер «Макс» удалили из магазина приложений App Store. Теперь пользователям в РФ не приходят уведомления о звонках и сообщениях. Компания Apple причину удаления не прокомментировала. Никаких предварительных уведомлений или предупреждений разработчикам не поступало — приложение просто исчезло из каталога. Напомним, с сентября 2025 года мессенджер «Макс» входит в перечень приложений, обязательных для предустановки на все смартфоны, продаваемые в России.