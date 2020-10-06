В микрорайоне Гидростроителей Краснодара к концу 2020 года откроют детсад
Власти Краснодара 6 октября рассказала, что в конце 2020 года в микрорайоне Гидростроителей откроют новый детский сад
Новый детский сад на улице имени Валерия Гассия, 6/Д начали строить в октябре 2019 года. Сейчас строители завершают монтаж кровли, параллельно идут отделочные работы и благоустройство территории. Планируется, что первых воспитанников учреждение примет в первом квартале 2021 года.
«Сейчас самое главное — не сбавить темпы, организовать работы в несколько смен. Я уверен, жители соседних домов, которые наблюдают за возведением сада из своих окон и ждут его открытия, не будут против», — прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.
Директор департамента строительства Артем Аганов добавил, что строительные работы хотят завершить к концу ноября. В октябре пройдут пуско-наладочные работы теплопункта и тестирование системы вентиляции. В двухэтажном здании сделают 10 групп, четыре на первом этаже (в том числе две ясельные) и шесть на втором, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Также в новом детсаду будут:
- медицинский и процедурный кабинеты;
- пищеблок;
- кабинеты психолога и логопеда;
- зал для занятий физкультурой, музыкальных занятий;
- благоустроенная территория с игровыми площадками и теневыми навесами.
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