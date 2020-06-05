В Краснодаре осенью 2021 года собираются открыть новый корпус гимназии в Юбилейном микрорайоне

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 июня проверил ход строительства нового корпуса гимназии № 87 в Юбилейном микрорайоне

В гимназии № 87 по улице Бульварное кольцо, 9 учатся более 2 тыс. детей. О планах строительства нового корпуса для начальных классов стало известно в сентябре 2019 года. В конце декабря строительную площадку обнесли забором, закрепили на нем паспорт объекта и начали формировать котлован под здание.

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Планируется, что трехэтажный корпус площадью 7,8 тыс. кв. м. на 300 мест с основным зданием школы соединит отапливаемая переходная галерея. Новые здание вместе с прилегающей территорией будет занимать 2,3 га.

Закончить возведение собираются в марте 2021 года, сейчас объект готов на 12%.

Что будет в новом корпусе гимназии и на ее территории?

На первом этаже — спортивный зал с раздевалками, душевыми, санузлами и тренерской, учебные кабинеты для первых классов, медблок, столовая с обеденным залом на 300 мест и пищеблок, комната дневного отдыха и игровая.

На втором этаже — учебные кабинеты для учеников 2-3 классов, библиотека, учительская, кабинеты музыки, ИЗО, иностранных языков, а также информатики и ИКТ с лаборантской, актовый зал на 300 мест с гримерными и помещениями для хранения костюмов. А также отапливаемая переходная галерея протяженностью 67 м.

На третьем этаже — учебные кабинеты для четвертых классов, кабинеты ИЗО и иностранных языков, зал для ритмической гимнастики и хореографии с раздевалками и санузлами.

На пришкольной территории — беговые дорожки на 100 и 200 метров, футбольное поле, площадки для игры в баскетбол/волейбол, метания мяча и занятий гимнастикой, полоса препятствий, зона отдыха с площадками для подвижных игр, хозяйственная зона.

Мэр города Евгений Первышов посетил стройплощадку 4 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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«Строительство корпусов к уже существующим школам — это отличная практика, которую мы сегодня применяем на уже застроенных территориях Краснодара. Надо сказать, новые корпуса получились даже больше и лучше по своим характеристикам, чем основные здания школ. Фактически, это отдельное общеобразовательное учреждение», — заявил Первышов.

Он подчеркнул, что 1 сентября 2021 года здесь должен прозвенеть первый звонок.

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Первышов напомнил, что в рамках программы по развитию спорта шаговой доступности в Юбилейном микрорайоне также строят первый в Краснодаре муниципальный спорткомплекс по улице 70-летия Октября, там смогут бесплатно заниматься около 300 детей.

Евгений Первышов Краснодар Социальные программы Строительство Школа Школьники

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