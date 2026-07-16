В центре Краснодара почти на месяц ограничат движение
В Краснодаре на перекрестке Буденного и Кирова ограничат движение транспорта
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 17 июля на пересечении улиц Буденного и Кирова частично ограничат движение транспорта. Меры введут из-за планового ремонта сетей водоотведения. Работы продлятся до 15 августа.
Движение транспорта частично перекроют по двум крайним полосам в каждом направлении в районе перекрестка.
Специалисты будут прокладывать сети закрытым способом — это позволит избежать разрытий на проезжей части и минимизировать неудобства для водителей.
Автомобилистов просят быть внимательными на участке и заранее планировать альтернативные маршруты в обход перекрытого перекрестка.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на три месяца ограничат движение в районе улицы Красных Партизан.