В центре Краснодара почти на месяц ограничат движение

Пересечение улиц Буденного и Кирова © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

Пересечение улиц Буденного и Кирова © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В Краснодаре на перекрестке Буденного и Кирова ограничат движение транспорта

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 17 июля на пересечении улиц Буденного и Кирова частично ограничат движение транспорта. Меры введут из-за планового ремонта сетей водоотведения. Работы продлятся до 15 августа.

Движение транспорта частично перекроют по двум крайним полосам в каждом направлении в районе перекрестка. Специалисты будут прокладывать сети закрытым способом — это позволит избежать разрытий на проезжей части и минимизировать неудобства для водителей. Автомобилистов просят быть внимательными на участке и заранее планировать альтернативные маршруты в обход перекрытого перекрестка.