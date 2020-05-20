В Краснодаре в 2021 году обещают открыть детсад в Восточно-Кругликовском микрорайоне

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе улицы Восточно-Кругликовской идет строительство детского сада на 300 мест

Детский сад на 300 мест возводят по улице Героя Посадского.

«Здесь получается целый социальный кластер — напротив детсада уже работает новая школа по улице Героя Аверкиева на 1 тыс. 550 мест, сейчас строим детсад. Уже зарезервирована территория еще под один детский сад и одну большую школу», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда.

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Детский сад строят на муниципальном участке площадью более 1 га, на объекте работают 56 человек. Директор фирмы-подрядчика Александр Залуцкий рассказал, что отставаний от графика нет, специалисты выполнили около трети работ.

Здание детсада площадью 6 тыс. кв. метров будет состоять из трех соединенных двухэтажных блоков. В первом и втором блоках будут 16 групповых ячеек, 4 из них — ясельные. В третьем блоке оборудуют пищеблок, прачечную, медицинский блок, зал для музыкальных занятий на 50 мест и зал для физкультуры.

Кроме того, на территории сделают 16 теневых навесов, игровые площадки и большую спортивную зону площадью 125 кв. метров. Детский сад планируют открыть в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в апреле в краевой столице возобновили строительство девяти школ и трех детских садов после паузы из-за карантина по коронавирусу.

Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году в районе улицы Восточно-Кругликовской планировалось начать строительство школы на 1 тыс. 550 мест и трех детских садов. 

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