Первышов проверил ход строительства детсада в пригороде Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов 22 октября побывал на стройке детсада в поселке Водники

Напомним, в 2019 году в краснодарском поселке Водники началось строительство нового детского сада на 190 мест. Ранее на этом месте более 30 лет стоял брошенный недострой, который признали опасным и снесли. Также территорию очистили от гаражей и сараев, которые соорудили незаконно.

Глава Краснодара Евгений Первышов 22 октября проинспектировал строительство соцобъекта, куда будут ходить 190 детей из поселков Водники и Прогресс.

«Социальные объекты мы строим не только в центральной части Краснодара, но и в пригородных поселках, где они особенно необходимы. Детский сад на 190 мест в поселке Водники начали возводить еще в 80-е, а потом бросили. Пришлось сначала сносить остов этого недостроя, очищать территорию от незаконно установленных гаражей. Дошкольное учреждение местным жителям необходимо, его очень ждут. Нет никаких сомнений, что к сентябрю 2021 года детсад уже примет первых воспитанников», — написал в своем телеграм-канале Первышов.

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Детский сад на улице Главной возводится по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Сейчас там идет монтаж кровли, оконных блоков, ограждений, строятся эвакуационные пожарные лестницы, рабочие занимаются подведением внутренних инженерных систем.

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Площадь нового детсада составит около 6 тыс. кв. метров. Здание будет состоять из трех двухэтажных блоков, где расположатся десять групп, в том числе две — для детей ясельного возраста, а также пищеблок, прачечная, медицинский блок, помещения охраны и администрации учреждения, залы для музыкальных занятий, физкультуры и рисования.

На территории детского сада будет десять площадок для групп и столько же теневых навесов, зоны для подвижных игр с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.