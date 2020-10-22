Первышов проверил ход строительства детсада в пригороде Краснодара
Мэр Краснодара Евгений Первышов 22 октября побывал на стройке детсада в поселке Водники
Напомним, в 2019 году в краснодарском поселке Водники началось строительство нового детского сада на 190 мест. Ранее на этом месте более 30 лет стоял брошенный недострой, который признали опасным и снесли. Также территорию очистили от гаражей и сараев, которые соорудили незаконно.
Глава Краснодара Евгений Первышов 22 октября проинспектировал строительство соцобъекта, куда будут ходить 190 детей из поселков Водники и Прогресс.
«Социальные объекты мы строим не только в центральной части Краснодара, но и в пригородных поселках, где они особенно необходимы. Детский сад на 190 мест в поселке Водники начали возводить еще в 80-е, а потом бросили. Пришлось сначала сносить остов этого недостроя, очищать территорию от незаконно установленных гаражей. Дошкольное учреждение местным жителям необходимо, его очень ждут. Нет никаких сомнений, что к сентябрю 2021 года детсад уже примет первых воспитанников», — написал в своем телеграм-канале Первышов.
Детский сад на улице Главной возводится по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Сейчас там идет монтаж кровли, оконных блоков, ограждений, строятся эвакуационные пожарные лестницы, рабочие занимаются подведением внутренних инженерных систем.
Площадь нового детсада составит около 6 тыс. кв. метров. Здание будет состоять из трех двухэтажных блоков, где расположатся десять групп, в том числе две — для детей ясельного возраста, а также пищеблок, прачечная, медицинский блок, помещения охраны и администрации учреждения, залы для музыкальных занятий, физкультуры и рисования.
На территории детского сада будет десять площадок для групп и столько же теневых навесов, зоны для подвижных игр с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.
В пресс-службе администрации Краснодара добавили, что всего в 2020 году в городе возводится шесть новых детских садов.
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