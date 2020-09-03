Фестиваль адыгейского сыра из-за пандемии пройдет в другом формате

В Адыгее из-за пандемии решили заменить фестиваль адыгейского сыра на гастрономическое мероприятие и запланировали его на вторую половину сентября

Об этом порталу Юга.ру 3 сентября сообщил председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов. По его словам, в этом году из-за пандемии коронавируса фестиваля адыгейского сыра в традиционном формате большого массового мероприятия не будет. «Однако для жителей и гостей республики, которые всегда с нетерпением ждут этого события, мы планируем провести альтернативное мероприятие с учетом соблюдения санитарных норм и минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции», — рассказал Инвер Калашаов.

В Комитете республики по туризму и курортам уточнили, что вместо фестиваля адыгейского сыра в этом году будет организовано гастрономическое мероприятие, которое пройдет в течение нескольких дней для предотвращения скопления людей. На празднике представят различные национальные блюда адыгской кухни, включая адыгейский сыр, которые стали неизменной частью популярных в Адыгее гастрономических туров. Точная дата и место проведения мероприятия станут известны позже. Напомним, первый фестиваль адыгейского сыра прошел 2010 года в Майкопе и был посвящен Дню Адыгеи. Традиционно на фестивале производители проводят мастер-классы по изготовлению адыгейского сыра, презентуют различные его виды и блюда с адыгейским сыром. На изготовление одного килограмма сыра требуется около 10 литров молока, поэтому продукция не может быть дешевой. Однако на фестивале сыр продается по себестоимости, а также упор делается на широкую дегустацию продукции.

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