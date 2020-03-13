Фестиваль адыгейского сыра хотят сделать многодневным

В Адыгее для привлечения большего числа туристов планируют сделать ежегодный фестиваль адыгейского сыра многодневным

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 марта заявил, что в 2019 году республику посетило около 465 тыс. туристов, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Наиболее важным событийным мероприятием региона является фестиваль адыгейского сыра. В 2018 году его посетили свыше 12 тыс. человек, а в 2019-м праздник собрал более 15 тыс. туристов.

По словам Кумпилова, на фестиваль приезжает много людей, даже несмотря на пробки на дорогах. Глава региона поручил сделать фестиваль многодневным, чтобы туристы смогли комфортно посетить мероприятие и отдохнуть, сообщил «Интерфакс».