Фестиваль адыгейского сыра хотят сделать многодневным
Адыгея Валерия Дульская
В Адыгее для привлечения большего числа туристов планируют сделать ежегодный фестиваль адыгейского сыра многодневным
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 марта заявил, что в 2019 году республику посетило около 465 тыс. туристов, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Наиболее важным событийным мероприятием региона является фестиваль адыгейского сыра. В 2018 году его посетили свыше 12 тыс. человек, а в 2019-м праздник собрал более 15 тыс. туристов.
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По словам Кумпилова, на фестиваль приезжает много людей, даже несмотря на пробки на дорогах. Глава региона поручил сделать фестиваль многодневным, чтобы туристы смогли комфортно посетить мероприятие и отдохнуть, сообщил «Интерфакс».