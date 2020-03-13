Фестиваль адыгейского сыра хотят сделать многодневным

Адыгея

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В Адыгее для привлечения большего числа туристов планируют сделать ежегодный фестиваль адыгейского сыра многодневным

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 12 марта заявил, что в 2019 году республику посетило около 465 тыс. туристов, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Наиболее важным событийным мероприятием региона является фестиваль адыгейского сыра. В 2018 году его посетили свыше 12 тыс. человек, а в 2019-м праздник собрал более 15 тыс. туристов.

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По словам Кумпилова, на фестиваль приезжает много людей, даже несмотря на пробки на дорогах. Глава региона поручил сделать фестиваль многодневным, чтобы туристы смогли комфортно посетить мероприятие и отдохнуть, сообщил «Интерфакс».

Напомним, что недавно суд в Москве в очередной раз закрепил товарный знак «Адыгейский сыр» за республикой. Так, сыр под маркой «Адыгейский» может производиться только в Адыгее. Кроме того, адыгейский сыр включен в список халяльных продуктов.

Адыгейский сыр Курорты и туризм Мурат Кумпилов Праздники Фестивали

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Фестиваль адыгейского сыра хотят сделать многодневным

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