Халюжу и блину в Адыгее посвятят новый гастрономический праздник

Адыгея

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В Адыгее в июне впервые проведут новый гастрономический праздник — «День адыгского халюжа и русского блина»

Праздник устроят в селе Красногвардейском 12 июня, сообщили порталу Юга.ру в администрации Красногвардейского района.

В центре села Красногвардейского с 16:00 развернут национальные подворья с предметами адыгского и русского народного быта. Отдельное подворье отведут под презентацию адыгейского сыра. Гости праздника смогут посетить подворья и продегустировать халюжи, блины и другие блюда русской и адыгейской кухни.

Члены жюри определят лучший халюж. Победителей назовут в четырех номинациях: «Праздничный халюж», «Халюж хозяюшки», «Халюж невестки», «Бабушкин халюж».

Конкурсная программа на лучшее приготовление блинов предусматривает также четыре номинации: «Блин по старинному рецепту», «Оригинальный рецепт начинки», «Блинная композиция» и «Самый креативный блин».

Как рассказали в управлении культуры Красногвардейского района, праздник станет своеобразной альтернативой похожему туристскому событию — Дню халюжа, который состоится 15 июня на туристском объекте «Водопады Руфабго».

«Всегда много желающих посетить День халюжа, но не у всех получается там побывать. Поэтому мы предоставим дополнительную возможность стать участником гастрономического праздника. Более того, для гостей мы готовим большую культурно-познавательную программу», — рассказали в управлении культуры Красногвардейского района.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению халюжа и хохломской росписи, посетить выставки декоративно-прикладного искусства. Для участников фестиваля выступят творческие коллективы Красногвардейского района. Будут работать фотозоны и детские интерактивные площадки.

Фестиваль «День адыгского халюжа и русского блина» приучен ко Дню России и 95-летию образования Красногвардейского района.

Как сообщали Юга.ру, День халюжа состоится 15 июня в поселке Каменномостском.

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