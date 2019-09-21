Десятый фестиваль адыгейского сыра в Адыгее посетило более 15 тыс. человек

В горной части Адыгеи 21 сентября состоялся Х региональный фестиваль адыгейского сыра

Фестиваль прошел на большой поляне по дороге к плато Лагонаки у подножия хребта Уна-Коз в районе станицы Даховской, где начинаются многие туристские маршруты. Сам хребет протяженностью 117 км начинается в Адыгее и заканчивается в Карачаево-Черкессии, рассказала порталу Юга.ру организатор мероприятия Ольга Иванова. Она добавила, что место проведения выбрали так, чтобы заинтересовать как можно больше людей горным туризмом в Адыгее. Председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов отметил, что популярность фестиваля адыгейского сыра ежегодно растет: если в прошлом году насчитывалось более 12 тыс. участников, сегодня праздник собрал более 15 тыс. гостей из разных регионов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поприветствовал участников фестиваля и отметил значимость мероприятия для популяризации национального бренда, повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма. «Адыгейский сыр любят в Адыгее и за ее пределами. Это во многих смыслах уникальный продукт: он полезен для здоровья, удобен в приготовлении множества разных блюд. Адыгейский сыр ценят за качество, и где бы у нас в республике его ни готовили — дома или в цеху, — он всегда получается высокого качества. Это важное условие, которое у нас соблюдают все», — отметил Мурат Кумпилов. В ходе фестиваля все желающие смогли посетиить подворья каждого муниципального образования, экспозиции молзаводов и продегустировать свежесваренный сыр, а также приобрести его.

«На изготовление одного килограмма сыра требуется около 10 литров молока. Поэтому продукция не может быть дешевой. Однако на фестивале сыр продается по себестоимости. Более того, основной упор мы делаем на дегустацию. По кавказским традициям гостеприимства угощается каждый желающий и раздается все, что есть», — отметила Ольга Иванова.