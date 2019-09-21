В Адыгее изготовили самый большой в России круг адыгейского сыра

Адыгея

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На Х региональном фестивале адыгейского сыра 21 сентября зафиксировали рекорд по изготовлению самого большого круга адыгейского сыра

Он весит 34 килограмма 88 граммов, диаметр круга 55 см, высота 16 см.

Сыр сварили три сотрудницы молзавода «Гиагинский» накануне фестиваля в течение суток. Для этого им потребовалось 200 литров молока.

Презентация и взвешивание прошли на площадке фестиваля. Зафиксировать рекорд приехал эксперт проекта «Книга рекордов России» Александр Пересвет. Он взвесил сыр и выписал соответствующий сертификат с правом занесения рекорда в Книгу рекордов России.

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Начальник производства завода Елена Кубова рассказала, что рекордный круг сыра по вкусу не отличается от других экземпляров адыгейского сыра, который варят на заводе. Этот сыр изготовили по традиционной технологии, с использованием специальных корзин, которые дают уникальный орнамент сырной головке. Корзину для большого сыра заказали заранее.

«Специально для установления рекорда приобрели большую корзину. Она также изготовлена по традиционной технологии из ивовых веточек. Трудилась над ней мастерица Майкопского района в течение 15 дней», — отметила Елена Кубова.

После презентации все желающие смогли сфотографироваться с рекордным сыром. Впоследствии его засушат и передадут в музей завода, которому в этом году исполняется 70 лет.

Как писали Юга.ру, юбилейный Х фестиваль адыгейского сыра прошел 20 и 21 сентября в Майкопе и у подножия хребта Уна-Коз в районе станицы Даховской.

Адыгейский сыр Праздники Традиции Фестивали

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