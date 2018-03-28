Адыгейский сыр включили в список халяльных продуктов

Адыгейский сыр, который выпускают на двух молочных заводах, признан халяльным продуктом

Об этом сообщил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

Руководитель Красногвардейского молзавода Азамат Аутлев уточнил порталу Юга.ру, что получение сертификата соответствия стандартам и требованиям халяль положительно повлияет на планируемый экспорт адыгейского сыра в Объединенные Арабские Эмираты.

«У этого вида продукции нет особых проблем для признания халяльной, если при производстве сыра не добавляют вредные для здоровья человека компоненты. Поэтому с приглашением специалистов Роспотребнадзора мы проверяем продукт. Большое внимание уделяем и ведению чистого бизнеса, без мошенничества, фактов фальсификации. Отдельный вопрос — проверка предприятий по выпуску мясной продукции, причем мы мониторим всю цепочку поставки товаров — от мясокомбината до прилавка», — прокомментировал порталу Юга.ру имам Мухамед Хасани.

Напомним, Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края на территории двух регионов будет контролировать все производства пищевой промышленности и предприятия общественного питания, имеющие логотип «Халяль».

С конца 2017 года в ДУМ поступило 16 заявок на проведение сертификации соответствия стандартам и требованиям халяль, из них две заявки удовлетворены.