Адыгейский сыр включили в список халяльных продуктов
Адыгейский сыр, который выпускают на двух молочных заводах, признан халяльным продуктом
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Об этом сообщил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.
Руководитель Красногвардейского молзавода Азамат Аутлев уточнил порталу Юга.ру, что получение сертификата соответствия стандартам и требованиям халяль положительно повлияет на планируемый экспорт адыгейского сыра в Объединенные Арабские Эмираты.
«У этого вида продукции нет особых проблем для признания халяльной, если при производстве сыра не добавляют вредные для здоровья человека компоненты. Поэтому с приглашением специалистов Роспотребнадзора мы проверяем продукт. Большое внимание уделяем и ведению чистого бизнеса, без мошенничества, фактов фальсификации. Отдельный вопрос — проверка предприятий по выпуску мясной продукции, причем мы мониторим всю цепочку поставки товаров — от мясокомбината до прилавка», — прокомментировал порталу Юга.ру имам Мухамед Хасани.
Напомним, Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края на территории двух регионов будет контролировать все производства пищевой промышленности и предприятия общественного питания, имеющие логотип «Халяль».
С конца 2017 года в ДУМ поступило 16 заявок на проведение сертификации соответствия стандартам и требованиям халяль, из них две заявки удовлетворены.
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Для борьбы с фальсификацией документов ДУМ приняло решение о замене ранее выданных сертификатов на новые образцы. Сейчас поступило шесть обращений о замене сертификатов. В этом случае также проводится проверка, добавили в муфтияте.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Роспатент защитил товарный знак «Сыр адыгейский». Сыроделы попросили Союзмолоко повлиять на запрет производить адыгейский сыр вне республики. В январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.
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