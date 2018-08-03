Сыр преткновения. Хроника борьбы за бренд «Адыгейский сыр»

В первом полугодии текущего года объем рынка адыгейского сыра сократился на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные Nielsen приводит сегодня «Коммерсантъ».

Темпы сокращения рынка удвоились, так как крупные торговые сети отказываются от адыгейского сыра, произведенного не на территории Адыгеи. Тем временем адыгейские молзаводы за год нарастили свою рыночную долю с 24% до 44%. Доля иногородних производителей на российском рынке адыгейского сыра упала на 53%.

Закон стоит на стороне адыгейских брендов, по этому поводу есть даже решение Верховного суда. Производители из других регионов уже не первый год отстаивают право делать адыгейский сыр за пределами Адыгеи и Кубани. Юга.ру вспоминают подробности этого противостояния.

Только адыгейский сыр может быть адыгейским

В 2004 году Роспатент предоставил товару «Сыр Адыгейский» правовую охрану по наименованию места происхождения товара. Несмотря на то что похожий сыр производили и продолжают производить в России, на Украине и в Беларуси, наименование «Адыгейский сыр» с тех пор вправе использовать только предприятия, находящиеся на территории Республики Адыгея. Это закреплено свидетельством на право пользования наименованием места происхождения товара № 74/2 (от 11 сентября 2009 года), выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Но такое положение устраивает не всех. В 2017 году компании «Умалат» (Брянская область), «Саянмолоко» (Красноярский край), «Белый медведь» (Ростов-на-Дону) и предприниматель Вадим Агамирян (Чувашская Республика) подали групповой иск в Суд по интеллектуальным правам. Оспаривалось предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара (НМПТ). Истцы мотивировали это тем, что адыгейский сыр может производиться везде на территории России при соответствующем соблюдении ГОСТа и ТУ.

Суд по интеллектуальным правам признал этот довод несостоятельным. В решении подчеркивается, что наименование места происхождения товара указывает на его особые свойства, которые определяются местными природными и человеческими факторами. Иногородние производители подали кассацию, но президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил жалобу.

«Охрана по месту происхождения используется как инструмент маркетинговой борьбы между производителями, а не отражает уникальность продукта», — заявил газете «Ведомости» директор по маркетингу и продажам компании «Белый медведь» Денис Афанасьев.

Авторизованные производители

В Адыгее это наименование имеют право использовать пять заводов: Гиагинский. Основан в 1949 году. Производит сыры «Косичка», «Адыгейский», «Охотничий», «Балыковый», масло традиционное, «Крестьянское» и топленое под брендом «Главмаслопром», спред. Красногвардейский. Завод перерабатывает 150 тонн молока в сутки, использует оригинальные и инновационные технологии по производству рассольных сыров «Красногвардейские» и брынзы «Болгарская». Также производит сыры «Коса», «Чечил», «Сулугуни». Продукция компании экспортируется в Германию и Японию. Тамбовский. Создан в августе 2001 года на базе бывшего молочного цеха колхоза имени Мичурина Гиагинского района Республики Адыгея. Сейчас завод выпускает более 20 видов продукции, в том числе рассольные, мягкие и сушеные сыры. Шовгеновский. На этом молзаводе в 1968 году впервые освоили промышленное производство «Адыгейского сыра», сегодня предприятие выпускает сыры «Адыгейский», «Балыковый», «Сулугуни». Адыгейский молочный завод. Основан в 1959 году. Традиционные продукты под торговой маркой «Майкопская молочная продукция» — молоко, кефир, сметана, творог, ряженка, айран, которые отличаются небольшим сроком годности.

Как национальный домашний сыр получил патент

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молочном заводе, который и сегодня специализируется на его изготовлении. Это решение принял бывший директор Адыгейского молочного комбината Мадин Хейшхо, он же в 1972 году получил патент. Авторское свидетельство выдал Комитет по делам изобретений и открытий при Совете министров СССР. Технические условия производства были описаны в отраслевом стандарте «Сыры мягкие, рассольные без созревания». Технологию привели в формат нормативного документа с помощью специалистов Всесоюзного научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия в Ставрополе.

Производство классического адыгейского сыра — ручной труд. Автоматизация коснулась лишь пастеризации молока. Небольшое отличие от традиционной технологии — использование пластмассовых корзинок вместо сплетенных из ивы. Это позволяет получить сырную головку небольшой формы.

«В идеале адыгейский сыр прессуется в корзинах из ивовых прутиков. Еще недавно и мы на заводе готовили его именно так. В корзинках головки получаются солидного размера. Но спросом у покупателей пользуются небольшие по весу, поэтому мы перешли на пластиковые формы. Главное — сохранен характерный сетчатый рисунок», — говорит начальник лаборатории молкомбината «Адыгейский» Зарема Тлипцева, которая работает здесь уже 30 лет.

Союзы и объединения сырной войны

После судебных разбирательств власти республики предложили создать ассоциацию для защиты прав производителей адыгейского сыра.

В июне 2017 года при поддержке главы Адыгеи Мурата Кумпилова была создана общественная организация «Союз производителей адыгейского сыра». К сентябрю в союз вошли семь фирм — производителей молочной продукции, рассматривался вопрос о вступлении еще нескольких предприятий. В республике на тот момент действовало 8 крупных и средних сыроваренных производств и 20 индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством сыра. В июле 2017 года компании «Умалат», «Карачевмолпром», «Можайский молочный завод», ИП Агамирян, «Урицкий молокозавод», «Саянмолоко», «Молочно-мясной комплекс "Исеть-Молоко"», «Сыр Стародубский», «Чернянский молочный комбинат», «Русское молоко», «Маслосырзавод "Порховский"», «Орбита» обратились с коллективным письмом в «Союзмолоко» (общественная некоммерческая организация, создана в 2008 году для представления и защиты интересов производителей и переработчиков молока в органах государственной власти, общественных и международных организациях). По словам участников рынка, сыр «Адыгейский» не обладает никакими уникальными свойствами, которые были бы характерны именно и только для Адыгеи.

«Союзмолоко» в свою очередь подготовило обращение по данному вопросу на имя заместителя министра сельского хозяйства Евгения Непоклонова. В своем ответе Минсельхоз подтвердил, что наименованию «Сыр Адыгейский» на территории страны предоставлена правовая охрана. Компании, которые не имеют исключительного права на производство мягкого сыра на территории республики, называть его «Адыгейским» или словосочетаниями со схожими словами не могут. Производители не собирались так просто сдаваться и обратились в Верховный суд России. Но и он в январе 2018 года не стал пересматривать решение. Охраняемый статус наименования места происхождения товара «Сыр Адыгейский» и действие свидетельств об исключительном праве на место его происхождения оставили в силе. «Запрет на использование названия неизвестными фирмами, подрывающими репутацию продукта, идет на пользу покупателю. Название нуждается в защите, это нормальная практика: если мы, например, соберемся выпускать вологодское масло, нам никто не разрешит», — такие слова Александра Купина, гендиректора Молзавода «Новый» из Гиагинского района Адыгеи, приводит «Коммерсантъ».

Сыр на экспорт

В 2017 году адыгейский сыр стал брендом № 23 в общероссийском рейтинге самых привлекательных для туристов продуктов, товаров и «визитных карточек».

Адыгейский сыр популярен не только в России. С 2012 года республика экспортирует этот продукт на рынки Германии. При этом на него наблюдается устойчивый потребительский спрос. Всего с начала 2012 года было экспортировано 152 тонны сыра, в том числе в 2017 году — 26,5 тонн. Ассортимент экспортируемой продукции включает свежие и копченые сыры, реализация идет через торговую сеть немецких магазинов REWE. На 2018 год с немецкими партнерами подписаны контракты на экспорт в объеме до 100 тонн сыра.

В марте стало известно о признании адыгейского сыра производства двух молочных заводов (Красногвардейского и Тамбовского) халяльным продуктом. Получение сертификата соответствия стандартам и требованиям халяль положительно повлияет на планируемый экспорт адыгейского сыра в Объединенные Арабские Эмираты.

В апреле глава Адыгеи заявил о том, что трейдерская компания из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовалась адыгейским сыром для поставок в ОАЭ и теперь важно решить вопросы логистики.

Сыра может не хватить на всех

В июле Ассоциация производителей адыгейского сыра провела пресс-конференцию, посвященную проблеме возможного исчезновения адыгейского сыра с прилавков российских магазинов. Участники рынка указали на несоблюдение адыгейскими производителями необходимых условий производства и обвинили сыроделов в производстве не по НМПТ (то есть когда все сырье только адыгейского происхождения, сыр производится только на территории республики), а по ГОСТу из завезенного из других регионов молока. Также не используются традиционные ивовые корзинки, что может противоречить патенту. Доля местного сырья в производстве адыгейского сыра сегодня составляет менее 10%. Дальнейший рост объемов производства руководство республики связывает с переориентацией сельскохозяйственной отрасли на занятие молочным скотоводством.

«Для увеличения производства сыра мы одновременно решаем задачу по развитию животноводства, увеличению поголовья крупного рогатого скота молочного направления. Для этого нужно строить животноводческие комплексы, развивать фермерские хозяйства, поддерживая грантами начинающих фермеров и семейные животноводческие фермы. Поставлена задача к 2023 году обеспечить ежегодное производство молока в хозяйствах республики всех категорий в объеме не менее 135 тыс. тонн», — заявил в интервью ТАСС глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Согласно материалам конференции участников рынка, в результате введения запрета на производство за пределами региона рынок адыгейского сыра в России серьезно сократился. По данным розничного аудита компании AC Nielsen, в 2017 году рынок упал на 15,2%. Это резко отрицательно сказывается на экономическом развитии сектора и инвестиционной привлекательности сыродельной отрасли, указали эксперты. Компании «Сыр Стародубский», «Умалат», «Рузское молоко», «Можайский молочный завод», а также ГК «Столица молока» в июле обратились теперь уже в ФАС с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны предприятий, входящих в Союз производителей продукции «Сыр адыгейский». Жалобы также были направлены в Роспатент и Минсельхоз РФ. «Доводы о том, что "Сыр адыгейский" якобы может исчезнуть с прилавков магазинов страны, безосновательны. По данным экспертов, сегодня в России ежегодно потребляется порядка 12 тыс. тонн адыгейского сыра. Молзаводы Адыгеи готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре и увеличить его производство, если на то будет запрос рынка. У нас для этого есть и сырье, и мощности, и специалисты, и традиции», — заявил ТАСС руководитель общественной организации «Союз производителей адыгейского сыра» Мурат Тлюстангелов.

По его словам, с начала 2018 года предприятия республики произвели 12,8 тыс. тонн сыра, что на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В планах на этот год увеличить производство еще на 10-12%. В минувшем году хозяйства Адыгеи произвели почти 122 тыс. тонн молока, такой объем требуется для производства 13 тыс. тонн адыгейского сыра.

Российские товары могут получить статус, аналогичный европейскому WIPO

Между тем 27 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии региональных брендов, который вводит новый объект интеллектуальных прав — географические указания товара. Предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ термин «географическое указание» в качестве средства индивидуализации товара. «В обиходе это также называется брендами регионов. Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время — наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию», — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.