Проекты Адыгеи попали в число лучших практик России по развитию туризма

Фестиваль адыгейского сыра и проект «Партизанские тропы» включили в число лучших практик России по развитию туризма

Эти проекты 5 июня привел в пример глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на федеральном XXXIII заседании Совета глав субъектов РФ при МИДе. Участие в нем принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Среди лучших региональных практик Сергей Лавров назвал проведение фестиваля адыгейского сыра — масштабное событийное мероприятие в Адыгее. Большое внимание уделяется и мероприятиям исторической направленности. Здесь глава МИД также привел в пример Адыгею, где реализуется проект "Партизанские тропы"», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Лавров указал на важность продолжения этой работы для социально-экономического развития регионов и продвижения объективной информации о стране.

Как уточнили в комитете Адыгеи по туризму, в республике уже началась подготовка к фестивалю адыгейского сыра. В этом году он будет юбилейным и пройдет в десятый раз. Планируется, что фестиваль состоится в сентябре.