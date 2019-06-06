Проекты Адыгеи попали в число лучших практик России по развитию туризма
Фестиваль адыгейского сыра и проект «Партизанские тропы» включили в число лучших практик России по развитию туризма
Эти проекты 5 июня привел в пример глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на федеральном XXXIII заседании Совета глав субъектов РФ при МИДе. Участие в нем принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Читайте также:
«Среди лучших региональных практик Сергей Лавров назвал проведение фестиваля адыгейского сыра — масштабное событийное мероприятие в Адыгее. Большое внимание уделяется и мероприятиям исторической направленности. Здесь глава МИД также привел в пример Адыгею, где реализуется проект "Партизанские тропы"», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Лавров указал на важность продолжения этой работы для социально-экономического развития регионов и продвижения объективной информации о стране.
Как уточнили в комитете Адыгеи по туризму, в республике уже началась подготовка к фестивалю адыгейского сыра. В этом году он будет юбилейным и пройдет в десятый раз. Планируется, что фестиваль состоится в сентябре.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, три туристских праздника Адыгеи получили статус лучшего события 2019 года. Среди них — День халюжа, который состоится 15 июня в поселке Каменномостском. Кроме того, 12 июня в селе Красногвардейском впервые устроят новый гастрономический праздник — «День адыгского халюжа и русского блина».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.