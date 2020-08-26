В Сочи проведут «Формулу-1» во время коронавируса
В Сочи в конце сентября проведут этап международного чемпионата мира по автогонкам «Формула-1»
Напомним, в январе стало известно, что сочинский этап гонок собираются провести с 24 по 27 сентября. Однако затем, из-за распространения в мире нового типа коронавируса, в странах начали массово отменять мероприятия. Коснулось это и Краснодарского края: с 15 марта запретили мероприятия с количеством участников свыше 1 тыс. человек. В дальнейшем, с введением карантина, ограничения стали еще строже: в регионе отменили любые мероприятия.
Летом власти края начали смягчать ограничительные меры: отменили карантин, вернули свободное перемещение между городами, разрешили работать гостиницам и заведениям. Сейчас в крае до 3 сентября продолжает действовать режим повышенной готовности, он запрещает массовые мероприятия с участием более 100 человек, работу кинотеатров и театров.
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Также на Кубани продолжают ежедневно находить новые случаи заражения коронавирусом. По данным краевого оперштаба, за последние сутки зарегистрировали еще 90 человек с COVID-19, скончались три человека. Тем не менее, 26 августа стало известно о том, что в Сочи планируют провести этап «Формулы-1» в ранее назначеннные сроки. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение о подготовке к соревнованию, сообщила пресс-служба Правительства. Отмечается, что все участники (пилоты, журналисты, почетные гости и организаторы) получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России.