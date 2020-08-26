В Сочи проведут «Формулу-1» во время коронавируса

Напомним, в январе стало известно, что сочинский этап гонок собираются провести с 24 по 27 сентября. Однако затем, из-за распространения в мире нового типа коронавируса, в странах начали массово отменять мероприятия. Коснулось это и Краснодарского края: с 15 марта запретили мероприятия с количеством участников свыше 1 тыс. человек. В дальнейшем, с введением карантина, ограничения стали еще строже: в регионе отменили любые мероприятия.

Летом власти края начали смягчать ограничительные меры: отменили карантин, вернули свободное перемещение между городами, разрешили работать гостиницам и заведениям. Сейчас в крае до 3 сентября продолжает действовать режим повышенной готовности, он запрещает массовые мероприятия с участием более 100 человек, работу кинотеатров и театров.