ФК «Краснодар» увеличил квоту билетов на домашние матчи

Напомним, в июне Российский футбольный союз решил возобновить турниры, которые были приостановлены в начале пандемии. Но согласно обновленному регламенту, заполняемость мест на трибунах стадионов не должна была превышать 10% .

После этого ФК «Краснодар» устроил лотерею среди владельцев сезонных абонементов, чтобы определить тех, кто попадет на оставшиеся матчи сезона, а также предложил болельщикам компенсацию по абонементам прошлого сезона.