ФК «Краснодар» увеличил квоту билетов на домашние матчи
Футбольный клуб «Краснодар» 26 августа начал дополнительную продажу билетов на матч против ЦСКА из-за увеличения квоты стадиона
Напомним, в июне Российский футбольный союз решил возобновить турниры, которые были приостановлены в начале пандемии. Но согласно обновленному регламенту, заполняемость мест на трибунах стадионов не должна была превышать 10%.
После этого ФК «Краснодар» устроил лотерею среди владельцев сезонных абонементов, чтобы определить тех, кто попадет на оставшиеся матчи сезона, а также предложил болельщикам компенсацию по абонементам прошлого сезона.
26 августа в пресс-службе футбольного клуба сообщили, что квота заполняемости трибун увеличена до 30%. Кроме того, купить билет на игру могут не только владельцы сезонных абонементов 2019/2020, но и обладатели клубной карты болельщика через личный кабинет.
Продажи ведутся по схеме «1 абонемент/карта болельщика — 1 билет».
Приобрести дополнительные билеты можно на ближайший домашний поединок — в рамках 5-го тура РПЛ «быки» встретятся с московским ЦСКА сегодня в 20:30.
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Однако покупка билета на матч «Краснодар» — ЦСКА возможна только при наличии мест, а посещаемость ограничена 10% от общей вместимости стадиона. Доступ на гостевую трибуну по-прежнему закрыт, уточнили в пресс-службе ФК «Краснодар».
В футбольном клубе напомнили, что из-за пандемии коронавируса вход на стадион возможен только после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сверки на соответствие данным, указанным в билете. Болельщиков призвали не покупать билеты на сторонних онлайн-ресурсах. При попытке перепродажи билеты аннулируют.
Вход и пребывание на стадионе возможно только с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзеры), также болельщиков попросили соблюдать социальную дистанцию.