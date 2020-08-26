На Кубани за сутки выявили 90 случаев коронавируса, скончались еще три пациента

В Краснодарском крае к 26 августа COVID-19 диагностировали у 10 тыс. 771 человека

По данным федерального оперштаба, за сутки в России выявлили 4 тыс. 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. При этом 26,8% заболевших болели без клинических симптомов, написал RT . Также за сутки по всей стране скончались 115 пациентов с COVID-19, а 6 тыс. 403 человека выздоровели.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 640, Санкт-Петербурге — 181 и Московской области — 143.

Всего за время пандемии в России коронавирус диагностировали у 970 тыс. 865 человек. При этом 16 тыс. 683 скончались , а 786 тыс. 150 пациентов выздоровели.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 130, Ставропольский край — 114, Краснодарский край — 90, Дагестан — 65, Карачаево-Черкесская Республика — 38, Крым — 33, Ингушетия — 24, Кабардино-Балкарская Республика — 20, Адыгея — 18, Северная Осетия — 17, Чечня — 5, Севастополь — 1.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки в регионе выявили 90 случаев коронавируса, среди заболевших 51 женщина и 39 мужчин в возрасте до 89 лет.

К 26 августа в медучреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 32 тыс. 803 человека. При этом диагноз подтвердился у 10 тыс. 771 человека.

На данный момент выздоровели 9 тыс. 17 пациентов с коронавирусом, однако 169 человек умерли (+3 за последние сутки) , еще 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 человека подключены к ЭКМО.

За все время в лабораториях Кубани провели 779 тыс. 961 тест на коронавирус.