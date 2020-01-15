Гран-при России в Сочи пройдет с 24 по 27 сентября 2020 года

Международная федерация автоспорта (FIA) утвердила календарь чемпионата «Формулы-1» 2020 года. Согласно документу, сочинский этап Гран-при России 2020 года состоится в период с 24 по 27 сентября. Помимо главной гонки уикенда, в пятницу и субботу состоятся гонки поддержки: этапы чемпионатов «Формулы-2» и «Формулы-3». В первой «Формуле» продолжает выступать российский пилот Даниил Квят, а для участия в младших сериях в Сочи приедут сразу несколько представителей России: Роберт Шварцман (F2), Артем Маркелов (F2) и Александр Смоляр (F3). Причем Маркелов выступит в одной команде с сыном Жана Алези, а Роберт Шварцман попытается получить путевку в F1 в коллективе PREMA с Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона мира «Формулы-1».

В новом сезоне будет проведено рекордное количество этапов. Их будет 22 (прибавились Гран-при Вьетнама и Нидерландов), а старт чемпионата намечен на 15 марта. Уже традиционно «Формула-1» стартует в австралийском Мельбурне. Финиш чемпионата состоится в Абу-Даби на трассе «Яс-Марина» 29 ноября 2020 года. Также стало известно, что в 2021 году к существующим этапам может прибавиться Гран-при Саудовской Аравии.

Организатор Гран-при России сообщает, что темпы уровня продаж билетов на сочинский этап 2020 года превышают прошлогодние на 65%. Этот этап станет седьмым в истории российских Гран-при в рамках чемпионата «Формула-1». Четыре из них выиграл Льюис Хэмилтон, действующий чемпион мира.