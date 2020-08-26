Оперштаб Кубани восьмой день подряд сообщает о трех летальных случаях в сутки, вызванных COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 26 августа сообщил подробности о трех новых летальных случаях, вызванных коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани, по официальным данным, COVID-19 диагностировали у 90 человек, было зафикисировано три новых летальных случая. Как уточнили в краевом оперштабе, пациенты с коронавирусом скончались в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

В Краснодаре умер 65-летний житель Гулькевичского района . Компьютерная томография выявила у мужчины двустороннюю полисегментарную пневмонию, а анализ на COVID-19 оказался положительным. После чего его отправили на лечение в СКИБ Краснодара и подключили к ИВЛ. Врачам не удалось его спасти. В краевом минздраве подчеркнули, что пациент также страда сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Второй летальный случай был зафиксирован в Сочи. Там скончался 72-летний местный житель. Пенсионер почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, появились кашель и слабость. Больной был госпитализирован в инфекционную больницу №2 Сочи, а после подключен к ИВЛ. Сообщается, что из-за коронавируса у мужчины развились двусторонняя полисегментарная пневмония и полиорганная недостаточность. По данным минздрава, пенсионер страдал сахарным диабетом и ишемией.

В Новороссийске умерла 64-летняя жительница Геленджика . У женщины был диагностирован коронавирус, а также двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациентку госпитализировали в инфекционную больницу № 3, где подключили к ИВЛ. Не смотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Уточняется, что женщина также страдала сахарным диабетом и ишемией.

Отметим, что на Кубани на протяжении восьми дней умирают по три пациента с коронавирусом в сутки.

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