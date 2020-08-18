Выращенных в Сочи леопардов выпустят в дикую природу в Осетии и Кавказском заповеднике

Краснодарский край, Северная Осетия

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Двух переднеазиатских леопардов из сочинского нацпарка выпустят 20 августа в горы Кавказского заповедника

Напомним, на Кавказе обитает переднеазиатский леопард, который внесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке запустили программу по восстановлению популяции этого вида, а в 2019 году ее решили продлить.

В этом году выпускниками Центра восстановления леопарда на Кавказе стали двухлетние котята Агура, Аиба и Кодор, рожденные в нацпарке от дикого самца Алоуса и самки Чери, а также леопарды Лаба и Баксан (их родители самец Задига и самка Андрея, прибывшие в заповедник из зоопарка Лиссабона), рассказали в пресс-службе сочинского нацпарка.

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Изначально в 2020 году планировалось выпустить на волю пять леопардов, однако во время испытаний один хищник экзамен не прошел. В итоге в дикую природу вернутся четверо животных. Двух из них, Кодора и Лабу, выпустят на территорию Кавказского биосферного заповедника, еще двух леопардов, Агуру и Баксана, выпустят в Осетии.

Решение о местах выпуска для каждой особи принималось Министерством природных ресурсов и экологии России.

В пресс-службе Кавказского биосферного заповедника уточнили, что леопардов Кодора и Лабу выпустят 20 августа на западный склон горы Ахцархва. Животных из Центра восстановления в 6:00 отправят на вертолетную площадку на Красной Поляне, а оттуда доставят на гору.

«Горный массив выбран местом выпуска, так как здесь хищники будут обеспечены хорошей кормовой базой. Здесь жили и успешно охотились леопарды предыдущих выпусков. Главным результатом программы должно стать появление жизнеспособного потомства у леопардов в дикой природе», — отметили в пресс-службе заповедника.

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Как писали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский заповедник выпустили трех леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. В январе 2017 года Виктория погибла во время неудачной охоты, а в феврале 2018 леопарда Килли в Абхазии убили браконьеры и сняли с него шкуру.

В 2018 году в июле в дикую природу на территории нацпарка «Алания» в Северной Осетии была выпущена самка леопарда Волна вместе с самцом Эльбрусом. А в конце августа на территории Кавказского биосферного заповедника выпустили леопарда Артека.

WWF Животные Заповедники Сочи Экология

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