В Сочи выбрали четырех леопардов, которых выпустят в дикую природу

В Сочинском нацпарке 23 июля сообщили, что провели экзамен среди леопардов и отобрали наиболее подготовленных для самостоятельной жизни в природе

Напомним, на Кавказе обитает переднеазиатский леопард, который внесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке запустили программу по восстановлению популяции этого вида, а в 2019 году ее решили продлить. Сейчас в питомнике сочинского Центра восстановления леопардов подрастают котята, которые родились в июне 2018 года.

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Еще один детеныш появился у пары леопардо в начале июля 2020 года. Позже было опубликовано видео с ним.

В этом году планировалось выпустить на волю пять молодых леопардов, но один хищник не прошел испытания.

Как сообщили 23 июля в пресс-службе сочинского нацпарка, у животных проверили умение охотиться, психологическую устойчивость, приучены ли они избегать человека и домашний скот.

В итоге специалисты отобрали четыре молодых леопарда, рожденных в 2018 году от диких самца и самки, также у пары из зоопарка Лиссабона. На них уже надели спутниковые ошейники, взяли анализ крови и шерсть на гормоны.