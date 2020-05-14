В Сочинском нацпарке открыли клуб друзей кавказского леопарда. Вступить в него может каждый

Краснодарский край

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В Сочинском национальном парке в мае открыли специальный проект для восстановления леопардов на Кавказе

Переднеазиатский леопард, обитающий на Кавказе, внесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке начала действовать программа восстановления популяции этого вида, в 2019 году ее решили продлить. Сейчас в питомнике сочинского Центра восстановления леопардов подрастают котята, которые родились в июне 2018 года. В 2020 году на волю планируют выпустить пять молодых леопардов.

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13 мая в пресс-службе национального парка сообщили об открытии клуба друзей кавказского леопарда. Его создали для организаций, в том числе иностранных, и людей, которые заинтересованы в сохранении этого вида хищных кошек на Кавказе и готовы содействовать развитию Центра восстановления.

В клубе предусмотрены несколько видов членства, в том числе «почетный член» и «юный друг кавказского леопарда». В пресс-службе природоохранной организации уточнили, что среди целей клуба — создание и организация волонтерского движения и популяризация программы восстановления леопарда. Кроме того, предполагается проведение открытых мероприятий, уроков и мастер-классов, а также посещение Центра восстановления в дни открытых дверей.

Условия вступления в клуб можно прочитать тут.

Ранее Юга.ру рассказывали, что леопард Олимпия сломала зубы в драке, после чего зверя пришлось вести к врачу.

Животные Заповедники Сочи

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