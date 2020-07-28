В Краснодаре из-за коронавируса в этом году не откроют бассейны на Затоне

В конце июля власти Краснодара сообщили, что не откроют в этом году бассейны на Затоне

Единственный в городе официальный пляж открылся в 2016 году возле парка 30-летия Победы. Пляж на Затоне включает огороженную площадку с тремя бассейнами 4 на 12 метров. В 2019 году городской пляж с бассейнами работал с 3 июня. Купальный сезон закрыли 1 сентября, после чего началась консервация городских бассейнов на зиму.

В 2020 году из-за падемии коронавируса краевые власти разрешили работу бассейнов и аквапарков только с 18 июля. С этого дня на Кубани при выполнении требований Роспотребназора могут заработать 20 аквапарков и 530 бассейнов.

В Краснодаре, однако, бассейны на Затоне открывать не стали. В городском управлении по физической культуре и спорту объяснили это тем, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, на одного человека в бассейне должно приходиться 9 квадратных метров .

«Бассейны на Затоне хоть и состоят из трех чаш размером 4 на 12 метров, но все же этого недостаточно. И если соблюдать требования санитарных врачей, то в одном бассейне у нас должен будет находиться один человек, не больше. Поэтому в нынешней ситуации открывать бассейны не имеет смысла. Мы не ожидаем спада эпидемиологической ситуации, поэтому до конца года бассейны на Затоне не откроются» — заявил порталу Юга.ру начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара Анатолий Мирошников.

Он также добавил, что деревянная окантовка бассейнов нуждается в ремонте.

Как писали Юга.ру, 13 июля стало известно, что в Краснодаре с начала года увеличилось число погибших в водоемах. По словам начальника управления гражданской защиты Виталия Казликина, с начала года в водоемах нашли тела десяти человек, в то время как за аналогичный период времени 2019 года было зафиксировано семь таких случаев.