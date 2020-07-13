В Краснодаре увеличилось число погибших в водоемах
Обеспечение безопасности на водоемах Краснодара обсудили 13 июля на совещании в мэрии
Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин на совещании рассказал, что с начала года в водоемах Краснодара нашли тела десяти человек, при этом один взрослый и два ребенка утонули из-за купания в запрещенных местах. В то время как за аналогичный период времени прошлого года было зафиксировано семь таких случаев.
Он сообщил, что вдоль береговой линии Кубани и на всех опасных водоемах установлены предупреждающие знаки. Всего в городе размещено 165 знаков «Купание запрещено», но горожане «зачем-то срывают и ломают» их. Сейчас ведомство начало закупку новых знаков, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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Казликин заявил, что будут изменены места их размещения, также власти сделают так, чтобы повредить знаки было невозможно. Каким образом это будет сделано, не уточняется.
Чиновник сообщил, что в городе разработаны графики дежурств на водоемах, налажено взаимодействие с линейным управлением УМВД по Краснодару, также водоемы патрулируют казаки.
«Необходимо продолжать плановую работу, которую ведет ваше структурное подразделение. Конечно, необходимо привлекать казаков, которых задействовать в патрулировании водоемов и вести разъяснительную работу. Нужно каждый раз обращать внимание людей на существующую опасность, особенно, если они с детьми», — подчеркнул мэр Краснодара Евгений Первышов.
Он заявил, что задача властей предотвращать гибель людей на водоемах, проводить разъяснительную беседу с гражданами, «вплоть до того, что вытаскивать людей из этих водоемов, чтобы опять не произошел несчастный случай».
Как писали Юга.ру, 18 июня в Юбилейном микрорайоне трое подростков зашли в реку, чтобы искупаться, одного ребенка унесло течением. Поиски 12-летнего мальчика продолжались до 20 июня, он погиб, спасатели нашли его тело.
Отметим, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 23 июня также информировало о том, что летом «очень резко возросла» гибель людей на водоемах Кубани. Спасатели сообщали тогда, что за последний месяц в крае утонули 32 человека. Юга.ру писали, что только в Красноармейском районе за три дня в водоемах нашли тела трех человек.
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