В Краснодаре увеличилось число погибших в водоемах

Обеспечение безопасности на водоемах Краснодара обсудили 13 июля на совещании в мэрии

Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин на совещании рассказал, что с начала года в водоемах Краснодара нашли тела десяти человек, при этом один взрослый и два ребенка утонули из-за купания в запрещенных местах. В то время как за аналогичный период времени прошлого года было зафиксировано семь таких случаев.

Он сообщил, что вдоль береговой линии Кубани и на всех опасных водоемах установлены предупреждающие знаки. Всего в городе размещено 165 знаков «Купание запрещено», но горожане «зачем-то срывают и ломают» их. Сейчас ведомство начало закупку новых знаков, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Казликин заявил, что будут изменены места их размещения, также власти сделают так, чтобы повредить знаки было невозможно. Каким образом это будет сделано, не уточняется.

Чиновник сообщил, что в городе разработаны графики дежурств на водоемах, налажено взаимодействие с линейным управлением УМВД по Краснодару, также водоемы патрулируют казаки.

«Необходимо продолжать плановую работу, которую ведет ваше структурное подразделение. Конечно, необходимо привлекать казаков, которых задействовать в патрулировании водоемов и вести разъяснительную работу. Нужно каждый раз обращать внимание людей на существующую опасность, особенно, если они с детьми», — подчеркнул мэр Краснодара Евгений Первышов. Он заявил, что задача властей предотвращать гибель людей на водоемах, проводить разъяснительную беседу с гражданами, «вплоть до того, что вытаскивать людей из этих водоемов, чтобы опять не произошел несчастный случай».

Как писали Юга.ру, 18 июня в Юбилейном микрорайоне трое подростков зашли в реку, чтобы искупаться, одного ребенка унесло течением. Поиски 12-летнего мальчика продолжались до 20 июня, он погиб, спасатели нашли его тело.